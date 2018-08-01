Марш в купальниках: вулицями Львова пройшли дівчата в бікіні

Марш в купальниках (facebook.com/repetaivan)

Всі купальники були червоного кольору

Вулицями Львова пройшов марш дівчат в купальниках. Про це повідомляє ТСН.

У середу, 1 серпня у Львові відбувся марш дівчат в купальниках. Всього у заході взяло участь 25 дівчат.

Вони вийшли біля пам'ятника Данилу Галицькому в центрі міста з шикарного лімузина, а потім пройшлися центральними вулицями міста.

Відео: YouTube/Депо.Львів.

В руках у кожної дівчини були прапорці, що зображують різні країни. Усі учасниці були одягнені в червоні купальники. На площі Ринок дівчатам влаштували фотосесію.

Організували незвичайну ходу хлопці, які запускають новий конкурс краси. Вони зазначили, що таким чином хотіли привернути увагу до нового міжнародного конкурсу.

Фото: Марш в купальниках (zik.ua)

Як повідомляють організатори, взяти участь у конкурсі зможе будь-яка дівчина з будь-якої країни. Статура відтепер не буде критерієм для вибору переможниці, а найважливіше, що в учасниці повинно бути – це сексуальність.

Відео: YouTube/Депо.Львів.

"Завдяки цьому конкурсу кожна дівчина зможе представити себе і свою країну. Я вирішила брати участь в ході, тому що це цікаво. Ніколи не було такої можливості, щоб пройтися по центру Львова лише в купальнику, а тепер змогла. Це вихід за рамки, боротьба зі страхами і громадськими фобіями", - розповіла одна з дівчат.

Відео: YouTube/Депо.Львів.

До речі, раніше ми писали про те, що українки підкорили міжнародний конкурс краси в Латвії.

У Латвії пройшов конкурс Mrs. Elite Beauty Queen 2018, обличчям якого стала українська красуня, співачка, телеведуча та художниця Анна Гомонова.

Рекордсменка України за кількістю перемог на міжнародних конкурсах краси на цей раз виступила в ролі International Ambassador і ведучою фінального шоу конкурсу.

Відео: РБК-Україна