Маршрутчик на коленях извинялся перед матерью погибшего бойца: появилось видео

Ветераны собрались в Святошинском районе Киева на конечной остановке маршруток

Вчера, 6 февраля, в Киеве ветераны собрались возле маршруток, чтобы поговорить с одним из водителей, который оскорбил мать погибшего лейтенанта. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в понедельник, 4 февраля, когда женщина села в маршрутку на станции метро "Житомирская" и показала водителю удостоверение члена семьи погибшего.

Но водитель маршрутки требовал, чтобы мать погибшего спецназовца Владимира Кравчука оплатила проезд. После этого женщина все-таки заплатила ему. Однако во время выхода из маршрутки водитель оскорбил ее.

Ветеранов собралось около сотни человек. Водитель маршрутки встал на колени и извинился перед женщиной. Кроме того, перевозчик также принес свои извинения и отметил, что впредь таких ситуаций больше не повторится.

Лейтенант милиции Владимир Кравчук командовал взводом спецподразделения "Барс". Он погиб 19 июня 2014 года во время освобождения населенных пунктов Лиманского района Донецкой области.

Напомним, что в городе Кременец Тернопольской области водитель маршрутки вытолкал мать воина АТО из-за российской поп-музыки.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутки выставил на мороз двух сирот, у которых не нашлось денег на проезд.