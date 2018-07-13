"Машины смерти": в Запорожской области были обнаружены браконьерские устройства

Фото (facebook.com/Потоцкий Юрий)

Установки браконьеров были обнаружены активистом в популярных среди рыболовов местах

Сегодня активист Юрий Потоцкий опубликовал на своей странице в Facebook ужасающую информацию. По его словам в плавнях Днепра в районе Запорожья были обнаружены "машины смерти" – своеобразные ловушки из винтовок и растяжек, которые приводят их в действие.

Скриншот поста (facebook.com/Потоцкий Юрий)

Эти места очень популярны среди рыбаков, грибников и просто отдыхающих, и подобные устройства всерьез угрожают жизни людей. Активист обращается к любителям провести выходные в этой местности: "Внимание всем рыболовам, грибникам, и просто отдыхающим в плавневой части реки Днепр!!! Друзья, вот такие "машины смерти" расставляют в плавнях какие-то, не знаю даже как их назвать. Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о таких преступлениях, не пытайтесь самостоятельно противостоять, или пытаться разряжать такие ловушки. Обращайтесь на горячую линию 102".

Ловушки были обнаружены возле базы отдыха "Меридиан". И тот факт, что добраться до района с самострелами можно лишь на лодке, позволил предположить, что это дело рук браконьеров, которые охотятся на кабанов. Однако специалисты уже подтвердили, что не только животные, но и люди могут стать жертвами этих "машин смерти".

Скриншот комментариев (facebook.com/Потоцкий Юрий)

Напомним, что недавно в Сумской области поймали браконьеров.

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