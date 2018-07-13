"Машини смерті": у Запорізькій області були виявлені браконьєрські пристрої

Фото (facebook.com/Потоцкий Юрій)

Встановлення браконьєрів були виявлені активістом в популярних серед рибалок місцях

Сьогодні активіст Юрій Потоцький опубліковав на своїй сторінці в Facebook жахливу інформацію. За його словами у плавнях Дніпра в районі Запоріжжя були виявлені "машини смерті" – своєрідні пастки з гвинтівок і розтяжок, які приводять їх в дію.

Скріншот поста (facebook.com/Юрій Потоцький)

Ці місця дуже популярні серед рибалок, грибників і просто відпочиваючих, і подібні пристрої всерйоз загрожують життю людей. Активіст звертається до любителів провести вихідні в цій місцевості: "Увага всім рибалкам, грибникам, і просто відпочиваючим у плавневій частині річки Дніпро!!! Друзі, ось такі "машини смерті" розставляють у плавнях якісь, навіть не знаю як їх назвати. Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією про такі злочини, не намагайтеся самостійно протистояти, або намагатися розряджати такі пастки. Звертайтеся на гарячу лінію 102".

Пастки були виявлені біля бази відпочинку "Меридіан". І той факт, що дістатися до району з самострілами можна лише на човні, дозволив припустити, що це справа рук браконьєрів, які полюють на кабанів. Однак фахівці вже підтвердили, що не тільки тварини, але й люди можуть стати жертвами цих "машин смерті".

Скріншот коментарів (facebook.com/Юрій Потоцький)

Нагадаємо, що нещодавно в Сумській області зловили браконьєрів.

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