"Масштабная спецоперация": в Черноморске задержали "оборотня в погонах", который "крышевал" торговцев на пляже

Журналисты с иронией отреагировали на преувеличения информации правоохранителей о масштабах операции
В Черноморске Одесской области правоохранители задержали "оборотня в погонах". Об этом передает местное издание "Думская" со ссылкой на источники в областной прокуратуре.
Сообщается, что на взятке попался участковый офицер полиции. Полицейский "крышевал" розничных пляжных торговцев, которые продают отдыхающим различные продукты - вареную кукурузу, рачки, креветки и вертуты.
Во время задержания у старшего лейтенанта было изъято три тысячи гривен.
В издании с юмором отреагировали на такую информацию, ведь правоохранители отчитались о "масштабной спецоперации".
"В масштабной совместной спецоперации приняли участие сотрудники СБУ, военной прокуратуры, спецназ. Дополнительные силы Нацгвардии и вертолет в Черноморск решили на этот раз не присылать", - с иронией отмечают журналисты.
Ранее сообщалось, что в Одесской области задержали адвоката, который требовал 1 млн гривен. За неуплату адвокат угрожал проблемами с "ворами в законе".
Также стало известно, что в Киеве сотрудники полиции избили подростка.
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