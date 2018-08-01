"Масштабная спецоперация": в Черноморске задержали "оборотня в погонах", который "крышевал" торговцев на пляже

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Журналисты с иронией отреагировали на преувеличения информации правоохранителей о масштабах операции

В Черноморске Одесской области правоохранители задержали "оборотня в погонах". Об этом передает местное издание "Думская" со ссылкой на источники в областной прокуратуре.

Сообщается, что на взятке попался участковый офицер полиции. Полицейский "крышевал" розничных пляжных торговцев, которые продают отдыхающим различные продукты - вареную кукурузу, рачки, креветки и вертуты.

Во время задержания у старшего лейтенанта было изъято три тысячи гривен.

В издании с юмором отреагировали на такую информацию, ведь правоохранители отчитались о "масштабной спецоперации".

"В масштабной совместной спецоперации приняли участие сотрудники СБУ, военной прокуратуры, спецназ. Дополнительные силы Нацгвардии и вертолет в Черноморск решили на этот раз не присылать", - с иронией отмечают журналисты.

Ранее сообщалось, что в Одесской области задержали адвоката, который требовал 1 млн гривен. За неуплату адвокат угрожал проблемами с "ворами в законе".

Также стало известно, что в Киеве сотрудники полиции избили подростка.

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