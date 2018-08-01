"Масштабна спецоперація": у Чорноморську затримали "перевертня в погонах", який "кришував" торговців на пляжі

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Журналісти з іронією відреагували на перебільшення інформації правоохоронців про масштаби операції

В Чорноморську Одеської області правоохоронці затримали "перевертня в погонах". Про це передає місцеве видання "Думська" з посиланням на джерела в обласній прокуратурі.

Повідомляється, що на хабарі попався дільничний офіцер поліції. Поліцейський "кришував" роздрібних пляжних торговців, які продають відпочиваючим різні продукти - варену кукурудзу, рачки, креветки і вертути.

Під час затримання у старшого лейтенанта було вилучено три тисячі гривень.

У виданні з гумором відреагували на таку інформацію, адже правоохоронці відзвітували про "масштабну спецоперацію".

"У масштабній спільної спецоперації взяли участь співробітники СБУ, військової прокуратури, спецназ. Додаткові сили Нацгвардії і вертоліт в Чорноморськ вирішили на цей раз не надсилати", - з іронією зазначають журналісти.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області затримали адвоката, який вимагав 1 млн гривень. За несплату адвокат погрожував проблемами зі "злодіями в законі".

Також стало відомо, що в Києві співробітники поліції побили підлітка.

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