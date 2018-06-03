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Интервью

Мать политзаключенного Кольченко рассказала об угрозах из комиссии по контролю в колониях

STYLERLIFE        03.06.2018 - 14:30
Фото: Александр Кольченко (wikipedia.org)
Фото: Александр Кольченко (wikipedia.org)

Правозащитник сказал, что нет поводов беспокоиться

Председатель общественной наблюдательной комиссии в Челябинской области, где в колонии незаконно удерживают украинца Александра Кольченко, угрожал матери политзаключенного Ларисе. Об этом рассказал правозащитник Николай Щур в интервью с "Громадське", который держит связь с Ларисой Кольченко.

По словам Щура, члены общественной наблюдательной комиссии ничем не ограничены в своих действиях, "потому могут общаться с кем угодно и когда угодно". Система надзорных комиссий была введена в России для "контроля за соблюдением прав человека" в тюрьмах.

Мать Александра Кольченко, Лариса обратилась в телефонном режиме к правозащитнику и рассказала, что председатель ГНК в Челябинской области Василий Катане угрожал ей по телефону.

"Он позвонил матери и наговорил ей много плохого. Что-то вроде того, что из нее будут требовать деньги за адвокатов, которые сейчас посещают Сашу, за посылки, которые ему передавали. Также он напрашивался в гости к Ларисе Кольченко, ведь часто бывает в Крыму", — рассказал правозащитник со слов матери политзаключенного.

Несмотря на угрозы в разговорах Щур сказа, что матери политзаключенного "не надо волноваться, ведь все хорошо", но его звонок расценивать как угрозу можно. Он добавил, что Кольченко в колонии в Челябинске ничего не угрожает.

"Все угрозы ему, Олегу ... - из Москвы. Угрожать что-то будет, если оттуда будет приказ", — сказал правозащитник.

Видео: (YouTube/Громадське Телебачення)

Напомним, что Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин написал руководителям МИД всего мира письма с призывом усилить давление на Россию для освобождения политзаключенных.

 

 

Видео: video.rbc.ua

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Теги: угрозы, тюрьма, политзаключенные, Сенцов и Кольченко
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