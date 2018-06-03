Мати політв'язня Кольченко розповіла про погрози з комісії з контролю в колоніях

Правозахисник сказав, що немає приводів турбуватися

Голова громадської спостережної комісії Челябінської області, де в колонії незаконно утримують українця Олександра Кольченко, погрожував матері політв'язня Ларисі. Про це розповів правозахисник Микола Щур в інтерв'ю з "Громадське", який тримає зв'язок з Ларисою Кольченко.

За словами Щура, члени громадської спостережної комісії нічим не обмежені у своїх діях, "бо можуть спілкуватися з ким завгодно і коли завгодно". Система наглядових комісій була введена в Росії для контролю за дотриманням прав людини у в'язницях.

Мати Олександра Кольченко, Лариса звернулася в телефонному режимі до правозахисника і розповіла, що голова ГНК в Челябінській області Василь Катане погрожував їй по телефону.

"Він подзвонив матері і наговорив їй багато поганого. Щось на кшталт того, що з неї будуть вимагати гроші за адвокатів, які зараз відвідують Сашу, за посилки, які йому передавали. Також він напрошувався в гості до Лариси Кольченко, адже часто буває в Криму", — розповів правозахисник зі слів матері політв'язня.

Незважаючи на погрози в розмовах Щур сказав, що матері політв'язня "не треба хвилюватися, адже все добре", але його дзвінок розцінювати як загрозу можна. Він додав, що Кольченко в колонії в Челябінську нічого не загрожує.

"Всі загрози йому, Олегу ... — з Москви. Загрожувати щось буде, якщо звідти буде наказ", — сказав правозахисник.

Відео: YouTube/Громадське Телебачення)

Нагадаємо, що Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Павло Клімкін написав керівникам МЗС всього світу листа з закликом посилити тиск на Росію для звільнення політв'язнів.

Відео: video.rbc.ua