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"Мечта любого царя": в оккупированном Крыму жестко осадили туриста из РФ

STYLERLIFE        19.06.2018 - 10:25

Отдыхающий подвергся нападкам за свой странный вопрос

В оккупированном Крыму осадили туриста, который приехал в Евпатории и ожидал слишком многого. Об этом сообщили на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Идеально отобранный народ. Мечта любого царя. Вопрос про горячую воду в туалете вызывает удивление, гнев и желание разоблачить агента Госдепа. Ибо у Вячеслава Викторовича в Казани даже и места в сортире, откуда какая-то вода течет, нету..." - сказано в сообщении.

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

На странице опубликовали скриншоты поста некоего Дмитрия Горчакова, который пожаловался, что в платном туалете нет горячей воды.

Скриншот (twitter.com/KrimRt)

"Дима! А собственно, нахр*на тебе горячая вода в сортире? По ходу ты какой-то засланный казачек!", "Горячая вода, летом?!", "У нас не во всех квартирах есть горячая вода. Вы в России, а не в Эмиратах", "Зачем вам горячая вода, мобильная связь, самолеты, автомобили, компьютеры, мост?" - ответили ему в комментариях.

Скриншот (twitter.com/KrimRt)

Ранее в сети опубликовали шокирующие условия пляжных туалетов в Крыму.

В социальной сети Twitter появились очередные снимки уровня жизни в аннексированном Крыму. На этот раз поводом стали писсуары, прикрытые черными пакетами. Фотографии соответствующего характера были опубликованы в профиле RoksolanaToday&Крым.

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Теги: Крым
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