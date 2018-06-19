"Мрія будь-якого царя": в окупованому Криму жорстко осадили туриста з РФ

Відпочиваючий піддався нападкам за своє дивне запитання

В окупованому Криму взяли в облогу туриста, який приїхав в Євпаторії і очікував занадто багато чого. Про це повідомили на сторінці RoksolanaToday&Крим в Twitter.

"Ідеально відібраний народ. Мрія будь-якого царя. Питання про гарячу воду в туалеті викликає подив, гнів і бажання викрити агента Держдепу. Бо у В'ячеслава Вікторовича в Казані навіть і місця в сортирі, звідки якась вода тече, немає..." - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

На сторінці опублікували скріншоти поста якогось Дмитра Горчакова, який поскаржився, що в платному туалеті немає гарячої води.

Скріншот (twitter.com/KrimRt)

"Діма! А власне, Нахр*на тобі гаряча вода в сортирі? По ходу ти якийсь засланий козачок!", "Гаряча вода, влітку?!", "У нас не у всіх квартирах є гаряча вода. Ви в Росії, а не в Еміратах", "Навіщо вам гаряча вода, мобільний зв'язок, літаки, автомобілі, комп'ютери, міст?" - відповіли йому в коментарях.

Скріншот (twitter.com/KrimRt)

Раніше в мережі опублікували шокуючі умови пляжних туалетів в Криму.

У соціальній мережі Twitter з'явилися чергові знімки рівня життя в включеному Криму. Цього разу приводом стали пісуари, прикриті чорними пакетами. Фотографії відповідного характеру були опубліковані в профілі RoksolanaToday&Крим.

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