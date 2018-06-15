Мечтает вернуться домой: в сети рассказали трогательную историю бойца – крымского татарина

Боец рассказал, что думает о текущей ситуации в стране и о чем больше всего мечтает

Молодой парень Джемиль родом из Крыма, где остались жить его родители. У украинского бойца сегодня есть главная мечта - вернуться домой, в освобожденный Крым. Об этом говорится на Facebook-страничке фонда "Повернись живим".

Джемиль рассказывает, что с его должностью бывает нелегко. Ему 22 года и он – заместитель командира батальона "Королевской" бригады.

"Это иногда бывает непросто. Конечно, важную роль играет профессионализм, но прежде всего все зависит от внутреннего стержня. Если ты не справляешься с людьми, не являешься для них авторитетом, тебе нечего делать на такой должности. Я считаю, что справляюсь", – делится боец.

На вопросы, как работать с людьми и в чем секрет, он отвечает:

"Человечность. Если людей уважаешь, они уважают тебя. Имеют значение не года, а твое стремление и то, как ты относишься к своему делу. Солдаты все время на передовой, они видят иногда больше, чем офицеры, с ними есть, о чем посоветоваться".

Джемиль и журналист Анастасия Федченко (фото: Facebook/backandalive)

Джемиль хотел стать актером, но решил круто поменять жизнь, поэтому окончил Академию сухопутных войск во Львове, куда поступил еще в 2013 году. О выборе пути не жалеет, так как хотел показать отцу, что чего-то стоит.

Когда боец лишался своего родного дома во время аннексии Крыма, он еще учился в "сухопутке".

Его семья осталась жить в Крыму, но родные бойца могут приезжать к нему, когда тот в отпуске. Война для парня – дело чести, потому что таким образом он хочет вернуть свой дом.

"Я почувствовал, что надо что-то делать, но есть военная обязанность, есть законы. Их нельзя нарушать, потому что будет бардак. Я ждал решения от власти. К сожалению, нормального решения они так и не приняли", – рассказывает он.

У военного есть мечта – вернуть родной Крым и спросить у жителей Крыма, которые ходили на "референдум", о чем они думали, когда голосовали за присоединение к России. А еще он хочет создать семью, поэтому скоро у офицера будет свадьба. Каждый день он звонит своей невесте и говорит, что очень сильно ее любит.

В победу Джемиль верит, но также считает, что это – общее дело.

"На победу должен работать каждый гражданин, а не только военные. Война длится. Но война не только в выстрелах, а и в словах, в желании что-то поменять в этой стране. Обязанность гражданина – не только поставить "галочку" на выборах за того или другого кандидата, а и контролировать его работу", – говорит боец.

Также он рассказывает, что нужно повышать сознательность граждан. И следует это делать повсюду: в школах, университетах, в СМИ и общественных организациях.

"Не нужно просто халтурить, нужно раз сделать и все, и все у нас будет хорошо", – утверждает Джемиль.

Напомним, ранее украинские силовики разобласили боевика "ДНР" в Славянске с арсеналом оружия. Мужчина с 2014 года воевал против украинцев.

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