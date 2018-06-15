Мріє повернутися додому: у мережі розповіли зворушливу історію бійця – кримського татарина

Боєць розповів, що думає про поточну ситуацію в країні і про що найбільше мріє

Молодий хлопець Джеміль родом з Криму, де залишилися жити його батьки. В українського бійця сьогодні є головна мрія - повернутися додому, у звільнений Крим. Про це йдеться на Facebook-сторінці фонду "Повернись живим".

Джеміль розповідає, що з його посадою буває нелегко. Йому 22 роки і він – заступник командира батальйону "Королівської" бригади.

"Це часом буває непросто. Звичайно, важливу роль відіграє професіоналізм, але насамеперд усе залежить від внутрішнього стержня. Якщо ти не справляєшся з людьми, не є для них авторитетом, тобі нічого робити на такій посаді. Я вважаю, що справляюсь", – ділиться боєць.

На питання, як працювати з людьми і в чому секрет, він відповідає:

"Людяність. Якщо людей поважаєш, вони поважають тебе. Мають значення не роки, а твоє прагнення і те, як ти ставишся до свого діла. Солдати весь час на передовій, вони бачать подекуди більше, ніж офіцери, з ними є про що порадитися".

Джеміль і журналіст Анастасія Федченко (фото: Facebook/backandalive)

Джеміль хотів стати актором, але вирішив круто змінити життя, тому закінчив Академію сухопутних військ у Львові, куди вступив ще в 2013 році. Про вибір шляху не шкодує, так як хотів показати батькові, що чогось вартий.

Коли боєць позбавлявся свого рідного дому під час анексії Криму, він ще вчився у "сухопутці".

Його сім'я залишилася жити в Криму, але рідні бійця можуть приїжджати до нього, коли той у відпустці. Війна для хлопця – справа честі, тому що таким чином він хоче повернути свій дім.

"Я відчув, що треба щось робити, але є військовий обов’язок, є закони. Їх не можна порушувати, бо буде безлад. Я чекав рішення від влади. На жаль, нормального рішення вони так і не прийняли", – розповідає він.

У військового є мрія – повернути рідний Крим і запитати у жителів Криму, які ходили на "референдум", про що вони думали, коли голосували за приєднання до Росії. А ще він хоче створити сім'ю, тому скоро у офіцера буде весілля. Кожен день він дзвонить своїй нареченій і каже, що дуже сильно її любить.

У перемогу Джеміль вірить, але також вважає, що це – спільна справа.

"На перемогу має працювати кожен громадянин, а не тільки військові. Війна триває. Але війна не тільки в пострілах, а і в словах, у бажанні щось змінити у цій країні. Обов’язок громадянина – не тільки поставити «галочку» на виборах за того чи іншого кандидата, а й контролювати його роботу", – каже боєць.

Також він розповідає, що потрібно підвищувати свідомість громадян. І слід це робити всюди: в школах, університетах, в ЗМІ та громадських організаціях.

"Не треба просто халтурити, треба раз зробити і все, і все в нас буде добре", – стверджує Джеміль.

Нагадаємо, раніше українські силовики разобласили бойовика "ДНР" у Слов'янську з арсеналом зброї. Чоловік з 2014 року воював проти українців.

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