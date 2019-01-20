"Между КГБ и СБУ колоссальная разница": Филарет рассказал о связях церкви со спецслужбами

Фото: Филарет (РБК-Украина)

Филарет поделился мыслями в интервью

Филарет (в миру Михаил Антонович Денисеенко), который недавно вручил Порошенко орден Андрея Первозванного, рассказал, какие отношения у церкви со спецслужбами. Священнослужитель сообщил, что КГБ во времена СССР руководило церковью и именно оно выбрало предстоятеля Алексия. Тогда у Филарета была возможность стать патриархом, сообщает ТСН.

"Я мог стать Московским патриархом, если бы я не подписал обращение постоянных членов синода к Горбачеву. Произошло следующее – члены синода узнали через КГБ, что председатель совета по делам религии Харчев хочет их всех исключить из синода, кроме меня. Постоянные члены синода обратились ко мне, чтобы я подписал обращение к Горбачеву об увольнении Харчева. Политбюро не хотело его увольнять, а КГБ наоборот был против него, и это тянулось очень долго", - сообщил священнослужитель.

Фото: Патриарх Филарет (РБК-Украина)

Также Филарет упомянул, что во времена СССР система была такая, что именно КГБ управляло церковью. Все нужно было согласовывать и все контролировалось

"С КГБ имели контакты все без исключения архиереи Московского патриархата. Не было архиерея, который не был бы в контактах с КГБ, потому что сама система была такая, что невозможно было иначе управлять церковью. Для того, чтобы назначить епископа, кандидатуру надо было согласовать с КГБ", - рассказал Филарет.

Патриарх Филарет отметил, что между КГБ и СБУ существует огромная разница, и церковь сейчас делает все, что считает нужным.

"Общаемся. Но ничего не согласовываем. Между КГБ и СБУ колоссальная разница. Тогда мы не могли ничего без решения спецслужб делать, а теперь мы можем делать все, что считаем нужным, даже если это СБУ не нравится", - резюмировал он.

Как ранее сообщалось, Порошенко присвоил Филарету звание "Герой Украины".

Напомним, патриарх Филарет объяснил, почему он снял свою кандидатуру во время избрания митрополита на Объеденительном соборе 15 декабря.