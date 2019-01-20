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"Між КДБ і СБУ колосальна різниця": Філарет розповів про зв'язки церкви зі спецслужбами

STYLERЖиття    20.01.2019 - 22:54
"Між КДБ і СБУ колосальна різниця": Філарет розповів про зв'язки церкви зі спецслужбами
Фото: Філарет (РБК-Україна)

Філарет поділився думками в інтерв'ю

Філарет (в миру Михайло Антонович Денисеенко), який нещодавно Порошенко вручив орден Андрія Первозванного, розповів, які стосунки у церквb зі спецслужбами. Священнослужитель повідомив, що КДБ за часів СРСР керував церквою і саме воно обрало предстоятеля Алексія. Тоді у Філарета була можливість стати патріархом, повідомляє ТСН.

"Я міг стати Московським патріархом, якби я не підписав звернення постійних членів синоду до Горбачова. Сталося наступне – члени синоду дізналися через КДБ, що голова ради у справах релігії Харчев хоче їх усіх виключити з синоду, крім мене. Постійні члени синоду звернулися до мене, щоб я підписав звернення до Горбачова про звільнення Харчева. Політбюро не хотіло його звільняти, а КДБ навпаки був проти нього, і це тягнулося дуже довго", - повідомив священнослужитель.

&quot;Між КДБ і СБУ колосальна різниця&quot;: Філарет розповів про зв'язки церкви зі спецслужбами

Фото: Патріарх Філарет (РБК-Україна)

Також Філарет згадав, що за часів СРСР система була така, що саме КДБ управляли церквою. Все потрібно було погоджувати і все контролювалося

"З КДБ мали контакти всі без винятку архієреї Московського патріархату. Не було архиєрея, який не був би в контактах з КДБ, тому що сама система була така, що неможливо було інакше керувати церквою. Для того, щоб призначити єпископа, кандидатуру треба було узгодити з КДБ", - розповів Філарет.

Патріарх Філарет зазначив, що між КДБ і СБУ існує величезна різниця, і церква зараз робить все, що вважає за потрібне.

"Спілкуємося. Але нічого не погоджуємо. Між КДБ і СБУ колосальна різниця. Тоді ми не могли нічого без рішення спецслужб робити, а тепер ми можемо робити все, що вважаємо за потрібне, навіть якщо це СБУ не подобається", - резюмував він.

Як раніше повідомлялося, Порошенко присвоїв Філарету звання "Герой України".

Нагадаємо, патріарх Філарет пояснив, чому він зняв свою кандидатуру під час обрання митрополита на Объеденительном соборі 15 грудня.

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