"Мифология декоммунизации": украинский телеканал снова оскандалился

Телеканал собирается отмечать начало ВОВ

Украинский телеканал "Интер" собирается отмечать в пятницу, 22 июня, 77-летие начала Великой Отечественной войны. На это обратил внимание писатель Сергей Лойко, о чем написал на своей странице в Facebook.

"Мифология декоммунизации. У меня есть кац*пское замечание, если позволите. Сижу, смотрю моск*льский чемпионат мира. Месси и Маскерано против неизвестных мне чернорубашечников-хорватов", - написал он.

"Идет реклама какого-то советско-фашистского кино. Какие-то подкрашенные женщины в форме играют на гитаре, а потом стреляют из автомата. И тут текст: "К 77-летию начала Великой Отечественной войны". Алло, гараж? На украинском канале "Интер" не в курсе, что война называется Вторая мировая, которая будет отмечать 79 лет 1 сентября? Они не в курсе, что великая отечественная - это из той же бл*дской мифологии, что 28 панфиловцев?", - возмутился Лойко.

Скриншот поста (facebook.com/sergei.loiko)

Ранее в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет.

В сети отметили, что сюжет похож на шуточный, но это не так, хотя перечисленные награды наполовину фейковые.

"Кажется, что награды наполовину фейковые и это стеб, но не стеб, хоть награды и наполовину фейковые. Это не троллинг на телевидении, это реальная журналистская работа, реальная уважение, реальный серьезный дум-трэш", – добавили в сети.

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