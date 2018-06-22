Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.24
Межбанк BID 26.22
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.55
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.24
Межбанк BID 26.22
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.55
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Мифология декоммунизации": украинский телеканал снова оскандалился

STYLERLIFE        22.06.2018 - 10:15
Фото: pixabay.com/Pexels
Фото: pixabay.com/Pexels

Телеканал собирается отмечать начало ВОВ

Украинский телеканал "Интер" собирается отмечать в пятницу, 22 июня, 77-летие начала Великой Отечественной войны. На это обратил внимание писатель Сергей Лойко, о чем написал на своей странице в Facebook.

"Мифология декоммунизации. У меня есть кац*пское замечание, если позволите. Сижу, смотрю моск*льский чемпионат мира. Месси и Маскерано против неизвестных мне чернорубашечников-хорватов", - написал он.

"Идет реклама какого-то советско-фашистского кино. Какие-то подкрашенные женщины в форме играют на гитаре, а потом стреляют из автомата. И тут текст: "К 77-летию начала Великой Отечественной войны". Алло, гараж? На украинском канале "Интер" не в курсе, что война называется Вторая мировая, которая будет отмечать 79 лет 1 сентября? Они не в курсе, что великая отечественная - это из той же бл*дской мифологии, что 28 панфиловцев?", - возмутился Лойко.

Скриншот поста (facebook.com/sergei.loiko)

Ранее в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет.

В сети отметили, что сюжет похож на шуточный, но это не так, хотя перечисленные награды наполовину фейковые.

"Кажется, что награды наполовину фейковые и это стеб, но не стеб, хоть награды и наполовину фейковые. Это не троллинг на телевидении, это реальная журналистская работа, реальная уважение, реальный серьезный дум-трэш", – добавили в сети.

Свободна ли пресса в Украине

"Пиар любой ценой": Снежана Егорова уволилась с телеканала "Прямий" из-за неприятного инцидента Чемпионат мира 2018 будут транслировать два украинских телеканала
Теги: телеканал, Интер
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь