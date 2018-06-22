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"Міфологія декомунізації": український телеканал знову оскандалився

STYLERLIFE        22.06.2018 - 10:15
Фото: pixabay.com/Pexels
Фото: pixabay.com/Pexels

Телеканал збирається відзначати початок ВВВ

Український телеканал "Інтер" збирається відзначати в п'ятницю, 22 червня, 77-річчя початку Великої Вітчизняної війни. На це звернув увагу письменник Сергій Лойко, про що написав на своїй сторінці в Facebook.

"Міфологія декомунізації. У мене є кац*пське зауваження, якщо дозволите. Сиджу, дивлюся моск*льский чемпіонат світу. Мессі і Маскерано проти невідомих мені чорносорочечників-хорватів", - написав він.

"Йде реклама якогось радянсько-фашистського кіно. Якісь підфарбовані жінки у формі грають на гітарі, а потім стріляють з автомата. І тут текст: "До 77-річчя початку Великої Вітчизняної війни". Алло, гараж? На українському каналі "Інтер" не в курсі, що війна називається Друга світова, яка відзначатиме 79 років 1 вересня? Вони не в курсі, що велика вітчизняна - це з тієї ж бл*дської міфології, що 28 панфіловців?", - обурився Лойко.

Скріншот поста (facebook.com/sergei.loiko)

Раніше в мережі висміяли український телеканал за абсурдний сюжет.

У мережі відзначили, що сюжет схожий на жартівливий, але це не так, хоча перераховані нагороди наполовину фейковий.

"Здається, що нагороди наполовину фейковий і це стьоб, але не стьоб, хоч нагороди і наполовину фейковий. Це не тролінг на телебаченні, це реальна журналістська робота, реальна повага, реальний серйозний дум-треш", - додали в мережі.

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Теги: телеканал, Інтер
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