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Интервью

"Минимум 400 гривен": как киевские таксисты подняли цены во время финала Лиги Чемпионов

STYLERLIFE        27.05.2018 - 21:20
Фото: Такси (facebook.com/KyivNews)
Фото: Такси (facebook.com/KyivNews)

Британец заплатил за поездку по центру больше тысячи гривен

Столичные таксисты подняли цены за проезд в день финала Лиги Чемпионов в 15 раз. Об этом пишет "Сегодня".

Во время проведения финала Лиги Чемпионов в Киеве таксисты постарались заработать на иностранных туристах как можно больше. Самый большой заработок был у тех водителей, которые работают официально и их машины оснащенны специальными "шашечками", так многие иностранные болельщики именно таким автомобилям отдают предпочтение.

"Заметил, что многие иностранцы отдают предпочтение машинам с "шашками", при этом, чем больше она, тем больше доверие приезжих. Это касается не только гостей финала Лиги Чемпионов", – рассказал журналистам таксист Игорь.

Водители рассказывают, что с пятницы по воскресенье, самый простой заказ такси для проезда по центру города для иностранца обходился не менее 400 гривен.

"Мои коллеги говорили, что в центре нечего делать, все перекрыто и нет заказов. Но я решил проверить, и не прогадал", – рассказал таксист Игорь.

По его словам, иностранные туристы платили в среднем за одну поездку 20-30 евро (600-900 гривен). Самым крупным заказом у Игоря стала поездка по маршруту от Софийского Собора, оттуда в отель на Большой Васильковской, 100. Потом турист поехал в парк Шевченка, где находилась фан-зона болельщиков "Ливерпуля". Такая поездка обошлась британскому фанату в 1200 гривен. При этом, если забить данный маршрут в онлайн-сервис такси, его стоимость будет составлять от 75 до 90 гривен.

Таким образом, киевские таксисты увеличивали цену любой поездки в 10-15 раз. Даже если учесть, что в субботу были перекрыты некоторые центральные улицы и водителям приходилось увеличивать дальность маршрута, чтобы объехать перекрытые участки, цены за услуги такси все равно были заоблачные.

Водители, которые работают в службах онлайн-сервисов сказали, что количество заказов в эти дни не увеличивалось. Возможно, это связано с тем, что иностранные туристы не вызывали такси с помощью смартфонов из-за отсутствия связи в роуминге.

Кстати, мы писали о том, как отдыхают фанаты-иностранцы на Крещатике.

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Видео: video.rbc.ua

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Теги: Киев, финал, Лига Чемпионов, Такси
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