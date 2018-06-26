Минобразования остановило печать учебников – названа причина

Учебный процесс может быть сорван, предупреждает СМИ

Министр образования и науки Лилия Гриневич готовит приказ, изменяющий результаты конкурса учебников в угоду бизнес-интересам отдельных приближенных издательств. Об этом пишет "Школьный инспектор".

"Печать учебников для первоклассников "Новой украинской школы" отложено до августа. За месяц до начала обучения в школах типографии не успеют изготовить свыше 4 млн экземпляров, и уже очевидно, что учебный процесс будет сорван. Однако министр образования и науки Лилия Гриневич игнорирует эту угрозу. Глава министерства подготовила приказ, изменяющий результаты конкурса учебников в угоду бизнес-интересам отдельных издательств, чтобы они приняли участие в издании учебной литературы за средства государственного бюджета", - говорится в материале.

Сообщается, что в начале июня министерство должно утвердить перечень учебников, которые будут выдаваться за средства государственного бюджета. Однако министр Лилия Гриневич на Коллегии МОН приняла решение пересмотреть результаты конкурса, изменив Положение о его проведении. По новой редакции, тиражи учебников будут перераспределены на издательства, учебники которых в перечень не попали. По информации "Школьного инспектора", на это решение министра повлияли отдельные члены Коллегии МОН, очень тесно связаны с деятельностью издательств "Богдан", "Освіта", "Підручники і посібники", "Літера" і "Грамота"

"Следователем Национальной полиции и детективам Национального антикоррупционного бюро Украины стоит заинтересоваться действиями должностных лиц МОН, которые уже можно квалифицировать по ст. 364 Уголовного кодекса Украины и ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ведь, принимая "грамотное" решение изменить Положение о конкурсе учебников, министр Лилия Гриневич очевидно воспользовалась служебными полномочиями в личных интересах", - замечает "Школьный инспектор".

Он отмечает, что за коррупционные действия верхушки образовательного ведомства первоклассники "Новой украинской школы" не получат учебники 1 сентября.

"Глава министерства, имея достаточно средств и времени для их издания, так выбирала между "своими" издателями, что не успела ничего напечатать. Министр теперь пытается скрыть этот факт нелепыми заявлениями о необходимости печатать учебники после дополнительного редактирования согласно выводам антидискриминационной экспертизы. Еще дальше пошел заместитель министра Павел Хобзей, на научно-практической конференции в Мелитопольском государственном педагогическом университете им. Б. Хмельницкого официально заявил, что учебники для первоклассников вообще не нужны", - резюмирует "Школьный инспектор".

Напомним, с 1 сентября 2018 года начнется реформа системы среднего образования. Для первоклассников "Новой украинской школы" Министерство образования и науки запланировало напечатать более 4,1 млн учебников. Ни однин из них еще не был изготовлен.

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