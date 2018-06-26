Міносвіти зупинило друк підручників – названо причину

Навчальний процес може бути зірвано, попереджає ЗМІ

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич готує наказ, що змінює результати конкурсу підручників в угоду бізнес-інтересам окремих наближених видавництв. Про це пише "Шкільний інспектор".

"Друк підручників для першокласників "Нової української школи" відкладено до серпня. За місяць до початку навчання у школах друкарні не встигнуть виготовити понад 4 млн примірників, і вже очевидно, що навчальний процес буде зірвано. Проте міністр освіти і науки Лілія Гриневич ігнорує цю загрозу. Очільниця міністерства підготувала наказ, що змінює результати конкурсу підручників в угоду бізнес-інтересам окремих видавництв, аби вони узяли участь у виданні навчальної літератури за кошти державного бюджету", - ідеться у матеріалі.

Повідомляється, що на початку червня міністерство мало затвердити перелік підручників, які видаватимуться за кошти державного бюджету. Проте міністр Лілія Гриневич на Колегії МОН ухвалила рішення переглянути результати конкурсу, змінивши Положення про його проведення. За новою редакцією, тиражі підручників будуть перерозподілені на видавництва, підручники яких у перелік не потрапили. За інформацією "Шкільного інспектора", на це рішення міністра вплинули окремі члени Колегії МОН, дуже тісно пов’язані із діяльністю видавництв "Богдан", "Освіта", "Підручники і посібники", "Літера" і "Грамота".

"Слідчим Національної поліції та детективам Національного антикорупційного бюро України варто зацікавитися діями посадових осіб МОН, які вже можливо кваліфікувати за ст. 364 Кримінального кодексу України та ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адже, приймаючи "грамотне" рішення змінити Положення про конкурс підручників, міністр Лілія Гриневич очевидно скористалася службовими повноваженнями у приватних інтересах", - зауважує "Шкільний інспектор".

Він наголошує, що через корупційні дії верхівки освітнього відомства першокласники "Нової української школи" не отримають підручники на 1 вересня.

"Очільниця міністерства, маючи вдосталь коштів і часу для їх видання, так вибирала поміж "своїми" видавцями, що не встигла нічого надрукувати. Міністр тепер намагається приховати цей факт недолугими заявами про необхідність друкувати підручники після додаткового редагування відповідно до висновків антидискримінаційної експертизи. Іще далі пішов заступник міністра Павло Хобзей, який на науково-практичній конференції у Мелітопольському державному педагогічному університеті ім. Б. Хмельницького офіційно заявив, що підручники для першокласників узагалі не потрібні", - резюмує "Шкільний інспектор".

Нагадаємо, з 1 вересня 2018 року розпочнеться реформа системи середньої освіти. Для першокласників "Нової української школи" Міністерство освіти і науки запланувало надрукувати понад 4,1 млн підручників. Жодного з них іще не виготовлено.

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