"Минус два оккупанта": в зоне ООС украинские военные ликвидировали вражескую ДРГ (видео)

Фото: youtube.com RT

Вражеская ДРГ не ожидала сопротивления наших воинов

В зоне проведения ООС украинской военные ликвидировали двух боевиков. Об этом передает сообщество "Вернись живым" на своей странице в Facebook.

В паблике рассказали, что вражеская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась подойти к позициям 56 ОМБр в районе Донецкого аэропорта. Один из наших бойцов рассказал, что враги шли в "развалочку" дорогой и особо не прятались.

"Метров 15-20 они шли в полный рост, "в развалочку", несмотря на выстрелы", - говорит военнослужащий Виталий.

По словам военных, наш пулеметчик сделал несколько выстрелов – два из них были точными.

"Не с первого раза, но получилось. Два попадания в голову", - говорит снайпер.

"Судя по тому, что у одного татуировки "Славянск-2014", - это те "опоч*енцы" из первой волны, которые каким-то чудом еще оставались живы. Ночью они брели", - рассказывает начальник штаба батальона 56 ОМБр.

По его словам, у боевиков была с собой оружие, а вот нормального военного обмундирования не было. Один из погибших был обут в кроссовки, другой – вообще в домашние тапочки.

"Боевики пытались вытащить своих друзей, однако, подойти украинские бойцы им не дали. Уже на следующий день, по договоренности о режиме тишины, тела оккупантов вытащили вместе с гуманитарной миссией "Груз-200", - сказано в сообщении группы.

"Сейчас 56 ОМБр необходимые тепловизионные прицелы. Один тепловизионный прицел Pulsar Trail XQ50 стоит 105 200 грн. Он спасает жизни защитников Украины и помогает эффективно бороться с оккупантами", - написали в "Вернись живым", призывая украинцев помочь своим защитникам.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на этот рассказ.

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

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