"Мінус два окупанти": в зоні ООС українські військові ліквідували ворожу ДРГ (відео)

Фото: youtube.com RT

Ворожа ДРГ не очікувала спротиву наших воїнів

В зоні проведення ООС українській військові ліквідували двох бойовиків. Про це передає спільнота "Повернись живим" на своїй сторінці в Facebook.

В пабліку розповіли, що ворожа диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) намагалась підійти до позицій 56 ОМБр в районі Донецького аеропорту. Один із наших бійців розповів, що вороги йшли в "розвалочку" дорогою й особливо не ховалися.

"Метрів 15-20 вони йшли у повен зріст, "в розвалочку", не зважаючи на постріли", - каже військовослужбовець Віталій.

За словами військових, наш кулеметник зробив декілька пострілів – два з них були влучними.

"Не з першого разу, але вийшло. Два потрапляння в голову", - говорить снайпер.

"Судячи з того, що в одного татуювання "Слов’янськ-2014", - це ті "опоч*енці" з першої хвилі, які якимось дивом ще залишались живі. Вночі вони брели", - розповідає начальник штабу батальйону 56 ОМБр.

За його словами, у бойовиків була з собою зброя, а от нормального військового обмундирування не було. Один з загиблих був взутий в кросівки, інший – взагалі в домашні капці.

"Бойовики намагались витягнути своїх друзів, проте, підійти українські бійці їм не дали. Вже наступного дня, за домовленості про режим тиші, тіла окупантів витягнули разом з гуманітарною місією "Груз-200", - сказано в повідомленні групи.

"Наразі 56 ОМБр необхідні тепловізійні приціли. Один тепловізійний приціл Pulsar Trail XQ50 коштує 105 200 грн. Він рятує життя захисників України і допомагає ефективно боротися із окупантами", - написали в "Повернись живим", закликаючи українців допомогти своїм захисникам.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цю розповідь.

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

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