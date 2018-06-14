"Мир отказался от детдомов": Супрун призвала усыновлять детей из интернатов

По ее словам, как альтернатива детским домам существует практика патронатных служб

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун призвала украинцев брать пример с Европы и не бояться усыновлять детей. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Уляна подчеркнула, что дети должны расти в семьях, ведь даже образцовое интернатное заведение не предоставит ребенку лучшие условия, чем семья.

Она сообщила, что подведомственное ей министерство совместно с другими министерствами работает, чтобы дети, которые сейчас живут в интернатах, были устроены в хорошие семьи или же могли расти в условиях, приближенных к семейным.

"Ни в коем случае не идет речь о закрытии интернатных учреждений. Вместо этого надо подумать, действительно ли они - лучший путь помощи детям, которые вынуждены расти без семьи", - говорит Супрун.

По ее словам, из всех детей, живущих в интернатных учреждениях в Украине, только 8% имеют статус детей-сирот. У остальных есть мама или папа, или оба родителя, которые оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Глава Минздрава отметила, что учреждения институционального ухода и воспитания детей были во многих странах. Они образовывались, чтобы поддержать детей, которые потеряли родителей через войну, эпидемию или голод.

"Однако сегодня существует гораздо лучшая модель поддержки детей, поэтому весь цивилизованный мир отказался или отказывается от детских домов через негативное влияние такого воспитания на психическое и физиологическое развитие ребенка", - говорит и. о. министра.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Уляна добавила, что в США отошли от такой практики в начале ХХ века.

"В Великобритании - после окончания Второй мировой войны. Сегодня у британцев, а также в Норвегии и Исландии, новорожденных детей и детей возрастом до трех лет вообще не устраивают в воспитательные заведения. Успешным является также пример Молдовы. С 2007 года государство фокусируется на поддержке биологических и приемных родителей. Это помогло уменьшить на 70% количество детей в учреждениях институционального ухода", - рассказала Супрун.

Также и. о. министра утверждает, что как альтернатива детским домам существует практика патронатных служб - когда ребенка отдают в семью или учреждение, где он находится временно и им занимаются специально обученные люди.

"Это переходный период перед подготовкой передачи ребенка семье, которая ним будет заниматься. Нет такого в развитых странах, чтобы ребенок жил в интернатном учреждении до совершеннолетия", - подытожила Уляна.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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