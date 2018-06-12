"Вилітаючий диск в хребті": Супрун розповіла про важливість здоров'я спини

Уляна розвінчала черговий міф вітчизняної медицини

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла українцям, як зберегти здоров'я в спині. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Супрун розвінчала поширений міф про те, що так звані спинні диски можуть "вилітати", а потім їх можна "поставити" на місце.

"Можливо ви чули про "вилітаючий" або "зміщений диск" в хребті. Та чи можуть диски вилітати, а найголовніше, чи можна їх потім поставити на місце? Будова нашого хребта повністю виключає таку можливість", - зазначила глава МОЗ.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

За її словами, якщо вам пропонували або пропонують поставити диск на місце, варто бути обачливими, адже діагнозу "вилітаючий диск" не існує.

Супрун додала, що міжхребцеві диски не просто вставлені в хребет, на зразок шайб, вони дуже міцно пов'язані з хребтом, фактично є одним цілим із ним, тому не можуть просто зміститися чи вилетіти в процесі нашої повсякденної активності. Відповідно, їх не можна вставити на місце чи вправити.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

"Хоча іноді пацієнти заперечують: "що ж тоді клацнуло в спині, коли мануальний терапевт начебто вправляв мені диск? " Насправді, хрускіт або клацання виробляють міжхребцеві суглоби (а в грудному відділі ще і реберно-хребетні суглоби)" – говоритьУляна.

"Тож практикам "вправляння вилетівших дисків" довіряти не варто", - підсумувала глава МОЗ.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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