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"Вилетающий диск в позвоночнике": Супрун рассказала о важности здоровья спины

STYLERКрасота и Здоровье        12.06.2018 - 16:29
Фото: Ульяна Супрун (kmu.gov.ua)
Фото: Ульяна Супрун (kmu.gov.ua)

Уляна развенчала очередной миф отечественной медицины

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала украинцам, как сохранить здоровье в спине. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Супрун развенчал распространенный миф о том, что так называемые спинные диски могут "вылетать", а потом их можно "поставить" на место.

"Возможно вы слышали о "вилетающем" или "смещенном диске в позвоночнике. И диски могут вылетать, а самое главное, можно ли их потом поставить на место? Строение нашего позвоночника полностью исключает такую возможность", - отметила глава Минздрава.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

По ее словам, если вам предлагали или предлагают поставить диск на место, стоит быть осторожными, ведь диагноза "вилетающий диск" не существует.

Супрун добавила, что межпозвонковые диски не просто вставлены в позвоночник, вроде шайб, они очень крепко псвязанные с позвоночником, фактически являются одним целым с ним, поэтому не могут просто сместиться или вылететь в процессе нашей повседневной активности. Соответственно, их нельзя вставить на место вправить.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

"Хотя иногда пациенты возражают: "что же тогда щелкнуло в спине, когда мануальный терапевт вроде бы как вправлял мне диск? "На самом деле, хруст или щелчки производят межпозвонковые суставы (а в грудном отделе еще и реберно-позвоночные суставы)" – говорить Уляна.

"Поэтому практикам "вправления вилетевших дисков" доверять не стоит", - подытожила глава Минздрава.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Ранее Супрун развеяла мифы об инсульте.

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Теги: Уляна Супрун
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