"Вилетающий диск в позвоночнике": Супрун рассказала о важности здоровья спины

Уляна развенчала очередной миф отечественной медицины
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала украинцам, как сохранить здоровье в спине. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Супрун развенчал распространенный миф о том, что так называемые спинные диски могут "вылетать", а потом их можно "поставить" на место.
"Возможно вы слышали о "вилетающем" или "смещенном диске в позвоночнике. И диски могут вылетать, а самое главное, можно ли их потом поставить на место? Строение нашего позвоночника полностью исключает такую возможность", - отметила глава Минздрава.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
По ее словам, если вам предлагали или предлагают поставить диск на место, стоит быть осторожными, ведь диагноза "вилетающий диск" не существует.
Супрун добавила, что межпозвонковые диски не просто вставлены в позвоночник, вроде шайб, они очень крепко псвязанные с позвоночником, фактически являются одним целым с ним, поэтому не могут просто сместиться или вылететь в процессе нашей повседневной активности. Соответственно, их нельзя вставить на место вправить.
Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
"Хотя иногда пациенты возражают: "что же тогда щелкнуло в спине, когда мануальный терапевт вроде бы как вправлял мне диск? "На самом деле, хруст или щелчки производят межпозвонковые суставы (а в грудном отделе еще и реберно-позвоночные суставы)" – говорить Уляна.
"Поэтому практикам "вправления вилетевших дисков" доверять не стоит", - подытожила глава Минздрава.
Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Ранее Супрун развеяла мифы об инсульте.
Что вы не знали об Уляне Супрун