Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Мог бы иметь "сладкую жизнь": в сети рассказали трогательную историю о 21-летнем бойце ООС

STYLERLIFE        25.06.2018 - 10:20
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

Парень решил пойти на фронт и рассказал, что заставило его это сделать

В сети рассказали трогательную историю о бойце ООС Юрие из города Броды Львовской области. Об этом говорится в паблике "Вернись живым" на странице в Facebook.

"Невысокий сероглазый Юрий мог бы иметь "сладкую" жизнь. Но кондитер по специальности выбрал войну. Он подписал контракт с "королевской" бригадой и защищает Украину", - пишут в сообществе.

Бойцу всего лишь 21 год, а у него уже вторая ротация на передовой.

Фото: facebook.com/backandalive

"Враг сейчас значительно активнее. Думаю, новых боевиков завезли. Участились обстрелы. Больше используют РПГ. Стреляют из крупнокалиберных пулеметов и автоматов. Стреляют из разных точек, разных позиций, в том числе и тех, которых раньше не было", - говорит военный.

По его словам, интенсивность стрельбы со стороны врага меняется.

"Иногда атак меньше, порой бьют так, что и головы не поднять. Все, как всегда", - отмечает Юрий.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Парень рассказал, почему решил пойти на фронт.

"Мне многие задавали этот вопрос. Ты же молодой, езжай на заработки, еще что-то. Как не крутите, это наша земля. Это моя страна, я пошел защищать ее. Украина – единая, я никогда не разделял ее на Запад и Восток. Я просто не понимаю таких вопросов", - эмоционально рассказывает Юрий.

Военный также рассказал о боевых "буднях" украинских солдат.

"Против нас сейчас стоит "Сомали" (незаконное вооруженное формирование, комбатом которого был "Гиви", уничтоженый в собственном офисе). Это в первые дни было заметно. Один наш дом сожгли, там, где я жил, попало РПГ. Буквально в другой комнате взорвалось. Слава Богу, все живы-здоровы, Боженька спас. Я тогда спал. Рвануло, и все", - говорит он.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Ранее сообщалось, что украинцев тронули истории детей погибших бойцов.

Погибшие герои мая 2018-ого

"Оборотни сепарские": в сети шокированы изуродованными памятниками героям АТО (фото) В Николаеве ветеран АТО перевозил в маршрутке боевую мину (фото)
Теги: ООС, АТО, Боец
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь