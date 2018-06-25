"Мог бы иметь "сладкую жизнь": в сети рассказали трогательную историю о 21-летнем бойце ООС

Парень решил пойти на фронт и рассказал, что заставило его это сделать

В сети рассказали трогательную историю о бойце ООС Юрие из города Броды Львовской области. Об этом говорится в паблике "Вернись живым" на странице в Facebook.

"Невысокий сероглазый Юрий мог бы иметь "сладкую" жизнь. Но кондитер по специальности выбрал войну. Он подписал контракт с "королевской" бригадой и защищает Украину", - пишут в сообществе.

Бойцу всего лишь 21 год, а у него уже вторая ротация на передовой.

Фото: facebook.com/backandalive

"Враг сейчас значительно активнее. Думаю, новых боевиков завезли. Участились обстрелы. Больше используют РПГ. Стреляют из крупнокалиберных пулеметов и автоматов. Стреляют из разных точек, разных позиций, в том числе и тех, которых раньше не было", - говорит военный.

По его словам, интенсивность стрельбы со стороны врага меняется.

"Иногда атак меньше, порой бьют так, что и головы не поднять. Все, как всегда", - отмечает Юрий.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Парень рассказал, почему решил пойти на фронт.

"Мне многие задавали этот вопрос. Ты же молодой, езжай на заработки, еще что-то. Как не крутите, это наша земля. Это моя страна, я пошел защищать ее. Украина – единая, я никогда не разделял ее на Запад и Восток. Я просто не понимаю таких вопросов", - эмоционально рассказывает Юрий.

Военный также рассказал о боевых "буднях" украинских солдат.

"Против нас сейчас стоит "Сомали" (незаконное вооруженное формирование, комбатом которого был "Гиви", уничтоженый в собственном офисе). Это в первые дни было заметно. Один наш дом сожгли, там, где я жил, попало РПГ. Буквально в другой комнате взорвалось. Слава Богу, все живы-здоровы, Боженька спас. Я тогда спал. Рвануло, и все", - говорит он.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Ранее сообщалось, что украинцев тронули истории детей погибших бойцов.

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