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"Міг би мати "солодке" життя": в мережі розповіли зворушливу історію про 21-річного бійця ООС

STYLERLIFE        25.06.2018 - 10:20
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

Хлопець вирішив піти на фронт і розповів, що змусило його це зробити

В мережі розповіли зворушливу історію про бійця ООС Юрія з міста Броди Львівської області. Про це йдеться в пабліку "Повернись живим" на сторінці в Facebook.

"Невисокий сіроокий Юрій міг би мати "солодке" життя. Але кондитер за фахом обрав війну. Він підписав контракт із "королівською" бригадою і боронить Україну", - пишуть у спільноті.

Бійцеві всього лише 21 рік, а в нього вже друга ротація на передовій.

Фото: facebook.com/backandalive

"Ворог зараз значно активніший. Думаю, нових бойовиків завезли. Почастішали обстріли. Більше використовують РПГ. Стріляють із кулеметів великокаліберних та автоматів. Стріляють із різних точок, різних позицій, зокрема і тих, яких раніше не було", - говорит військовий.

За його словами, інтенсивність стрілянини з боку ворога змінюється.

"Іноді атак менше, часом б’ють так, що й голови не підняти. Усе, як завжди", - відзначає Юрій.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Хлопець розповів, чому вирішив піти на фронт.

"Мені багато людей задавали це запитання. Ти ж молодий, їдь на заробітки, ще щось. Як не крутіть, це наша земля. Це моя країна, я пішов захищати її. Україна – єдина, я ніколи не поділяв її на Захід і Схід. Я просто не розумію таких запитань", - емоційно розповідає Юрій.

Військовий також розповів про бойові "будні" українських солдат.

"Проти нас зараз стоїть "Сомалі" (незаконне збройне формування, комбатом якого був "Гіві", знищений у власному офісі). Це в перші дні було помітно. Один наш будинок спалили, там, де я жив, потрапило РПГ. Буквально в іншій кімнаті вибухнуло. Слава Богу, всі живі-здорові, Боженька врятував. Я тоді спав. Рвонуло, і все", - говорить він.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Раніше повідомлялося, що українців зворушили історії дітей загиблих бійців.

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Теги: ООС, АТО, Боец
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