Молодежь напомнила Тимошенко о газовых контрактах

Фото: митинг активистов (пресс-служба)

Активисты провели специальную акцию

Активисты ВОО "Солидарная Молодежь" провели акцию по случаю 10-й годовщины подписания газовых контрактов Тимошенко-Путина. Об этом сообщает пресс-служба организации "Солидарность" БПП.

"Мы пришли сегодня к офису ВО "Батькивщина", чтобы напомнить всем про кабальные газовые соглашения 2009 года. 10 лет назад Юлия Тимошенко договорилась с Путиным о цене на газ для Украины, которая вызвала многолетнюю зависимость нашего народа от России. из-за контрактов Тимошенко-Путина впоследствии были подписаны Харьковские соглашения, которые продлили базирование российского флота в Крыму – и Крым был аннексирован Россией", - сказала председатель ВОО "Солидарная Молодежь" Динара Габибуллаева.

Фото: активистка (пресс-служба)

Более того, утверждает девушка, Тимошенко должна понести ответственность за свой поступок.

"Из-за этих контрактов Виктор Янукович отказался от Соглашения об ассоциации с ЕС – и украинцы вышли на Революцию достоинства. Мы считаем, что Тимошенко должна нести политическую ответственность за эти последствия", - подчеркнула она.

Фото: митинг (пресс-служба)

Как сообщалось ранее, в течение 2018 года в ПХГ было закачано природного газа на 6,5% больше, чем в прошлый аналогичный период - 9,8 млрд куб. м. За январь - декабрь 2018 года из подземных хранилищ отобрано 10,6 млрд куб. м газа, что на 4,2 млрд куб. м, или на 65,6% больше, чем в прошлом году. По состоянию на 1 января 2019 года в ПХГ Украины накоплено 13,8 млрд куб. м газа, что на 6,1% меньше, чем год назад.

Кстати, объемы газа в хранилищах достаточны для прохождения зимнего сезона. Отметим, остаток газа в подземных хранилищах на конец отопительного сезона 2017/2018 годов составил 7,4 млрд куб. м, что существенно превышало технологический минимум.