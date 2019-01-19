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Молодь нагадала Тимошенко про газові контракти

STYLERЖиття    19.01.2019 - 12:39
Молодь нагадала Тимошенко про газові контракти
Фото: мітинг активістів (прес-служба)

Активісти провели спеціальну акцію

Активісти ВГО "Солідарна Молодь" провели акцію з нагоди 10-ї річниці підписання газових контрактів Тимошенко-Путіна. Про це повідомляє прес-служба організації "Солідарність" БПП.

"Ми прийшли сьогодні до офісу ВО "Батьківщина", щоб нагадати всім про кабальні газові угоди 2009 року. 10 років тому Юлія Тимошенко домовилась із Путіним про ціну на газ для України, яка спричинила багаторічну залежність нашого народу від Росії. Через контракти Тимошенко-Путіна згодом були підписані Харківські угоди, які продовжили базування російського флоту у Криму – і Крим був анексований Росією", - сказала голова ВГО "Солідарна Молодь" Дінара Габібуллаєва.

Молодь нагадала Тимошенко про газові контракти

Фото: активістка (прес-служба)

Більш того, стверджує дівчина, Тимошенко має понести відповідальність за свої вчинок.

"Через ці контракти Віктор Янукович відмовився від Угоди про асоціацію з ЄС – і українці вийшли на Революцію гідності. Ми вважаємо, що Тимошенко має нести політичну відповідальність за ці наслідки", - підкреслила вона.

Молодь нагадала Тимошенко про газові контракти

Фото: мітинг (прес-служба)

Як повідомлялося раніше, протягом 2018 року до ПСГ було закачано природного газу на 6,5% більше, ніж в минулий аналогічний період - 9,8 млрд куб. м. За січень - грудень 2018 року з підземних сховищ відібрано 10,6 млрд куб. м газу, що на 4,2 млрд куб. м, або на 65,6% більше, ніж у минулому році. Станом на 1 січня 2019 року в ПСГ України накопичено 13,8 млрд куб. м газу, що на 6,1% менше, ніж рік тому.

До речі, обсяги газу в сховищах достатні для проходження зимового сезону. Зазначимо, залишок газу в підземних сховищах на кінець опалювального сезону 2017/2018 років склав 7,4 млрд куб. м, що суттєво перевищувало технологічний мінімум.

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