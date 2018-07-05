"Москалькова сказала, что он набрал вес": мать политзаключенного Клыха не верит российскому омбудсмену

Тамара Клых рассказала, что известно о переводе сына в психиатрическую больницу

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что незаконно осужденный в России украинец Станислав Клых набрал лишний вес. По ее словам, он весит 96 килограмм. Об этом рассказала мать политзаключенного Тамара Клых в интервью изданию "Настоящее время".

Недавно Клыха перевели из тюрьмы Верхнеуральска Челябинской области, где он отбывает 20-летний срок за якобы участие в боевых действиях в Чечне, в психиатрическую тюремную больницу в Магнитогорске.

Мать заключенного заявила, что не верит ни тюремному руководству, ни врачам.

"Чем его там колют? Он и сам говорил: "Мама, не знаю". Говорили, что и первый раз, и сейчас он добровольно написал, чтобы его полечили. Но он сам адвокату сказал, что ничего не писал", - отметила Тамара Клых.

Она также рассказала, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова убеждает, что с ее сыном все в порядке.

"Я не верю этому. Потому что "96 килограмм", и он уже "набрал лишний вес, ему уже даже и похудеть нужно"… Теперь о Сенцове она говорит, что тот набрал два килограмма при голодовке", - рассказала Тамара Клых.

Отмечается, что украинский консул отговорил маму политзаключенного ехать к сыну, и посоветовал дождаться, когда Станислава переведут обратно в тюрьму.

Станислава Клыха задержали на территории РФ в 2014 году. Его обвинили в участии в боевых действиях против российских сил во время первой чеченской войны зимой 1994-1995 годов, и в убийстве российских солдат. По этому делу проходит еще один украинец – Николай Карпюк.

26 мая 2016 года суд в Чечне приговорил Клыха к 20 годам лишения свободы. В октябре 2016 года Верховный суд России отклонил апелляцию его защиты на приговор.

Видео: мать украинского политзаключенного Клыха о переводе его в психбольницу (currenttime.tv)

Ранее правозащитница политзаключенного Клыха сообщила, что он находится в психбольнице Магнитогорска.

Напомним, Денисова отправила обращение Москальковой из-за избиения заключенного Гриба.

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