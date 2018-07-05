"Москалькова сказала, що він набрав вагу": мати політв'язня Клиха не вірить російському омбудсмену

Тамара Клих розповіла, що відомо про переведення сина до психіатричної лікарні

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що незаконно засуджений в Росії українець Станіслав Клих набрав зайву вагу. За її словами, він важить 96 кілограм. Про це розповіла мати політв'язня Тамара Клих в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

Нещодавно Клиха перевели з в'язниці Верхнеуральска Челябінської області, де він відбуває 20-річний термін за нібито участь у бойових діях у Чечні, до психіатричної тюремної лікарні в Магнітогорську.

Мати ув'язненого заявила, що не вірить ні тюремному керівництву, ні лікарям.

"Чим його там колють? Він і сам говорив: "Мама, не знаю". Говорили, що і перший раз, і зараз він добровільно написав, щоб його полікували. Але він сам адвокату сказав, що нічого не писав", - зазначила Тамара Клих.

Вона також розповіла, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова переконує, що з її сином усе гаразд.

"Я не вірю цьому. Бо "96 кілограмів", і він вже "набрав зайву вагу, йому вже навіть і схуднути потрібно"... Тепер про Сенцова вона каже, що той набрав два кілограми при голодуванні", - розповіла Тамара Клих.

Зазначається, що український консул відмовив маму політв'язня їхати до сина, і порадив дочекатися, коли Станіслава переведуть назад у в'язницю.

Станіслава Клиха затримали на території РФ в 2014 році. Його звинуватили в участі в бойових діях проти російських сил під час першої чеченської війни взимку 1994-1995 років, і у вбивстві російських солдатів. По цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

26 травня 2016 року суд у Чечні засудив Клиха до 20 років позбавлення волі. У жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію його захисту на вирок.

Раніше правозахисниця політв'язня Клиха повідомила, що він перебуває у психлікарні Магнітогорська.

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