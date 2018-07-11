В Москве под окнами дома нашли мертвой несовершеннолетнюю украинку

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Девочку обнаружили на улице в одном белье

На юго-востоке Москвы под окнами жилого дома нашли мертвой 14-летнюю украинку. Об этом сообщает "КП".

Несовершеннолетнюю гражданку Украинки обнаружили в одном белье. Она лежала на улице под окнами дома, где проживала ее семья.

"Ребенок без признаков жизни лежал на животе в футболке и нижнем белье, а в окне на 13-м этаже плакала девушка", - сообщает издание.

Семья погибшей девочки благополучная. Глава семейства работает переводчиком, мать – домохозяйка. У погибшей осталась старшая 18-летняя сестра.

В этом году девочка окончила девятый класс. Она была неконфликтной, планировала продолжить учебу.

Выяснилось, что школьница состояла на учете в ПНД (психо-неврологическом диспансере - ред.) — у подростка были выявлены психические отклонения (она наносила себе увечья).

Из квартиры, где жила семье погибшей девочки, сотрудники правоохранительных органов изъяли личные дневники школьница. Сообщается, что записи имеют мрачное содержание, как и ее аккаунт в соцсети, где почти в каждом посте присутствует смертельная тематика.

Ранее сообщалось, что в Одесской области умер брошенный на подоконнике младенец

Ребенка нашли на подоконнике в здании родительного дома. Новорожденная девочка была завернута в пеленки и еле дышала. Медики начали проводить реанимационные мероприятия, но спасти малыша не смогли.

"Ребенок умер. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства смерти младенца. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

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