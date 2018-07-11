У Москві під вікнами будинку знайшли мертвою неповнолітню українку

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Дівчинку знайшли на вулиці в одному спідньому

На південному сході Москви під вікнами житлового будинку знайшли мертвою 14-річну українку. Про це повідомляє "КП".

Неповнолітню громадянку Українки виявили в одній білизні. Вона лежала на вулиці під вікнами будинку, де проживала її родина.

"Дитина без ознак життя лежав на животі в футболці і нижній білизні, а у вікні на 13-му поверсі плакала дівчина", - повідомляє видання.

Сім'я загиблої дівчинки благополучна. Глава сімейства працює перекладачем, мати - домогосподарка. У загиблої залишилася старша 18-річна сестра.

Цього року дівчинка закінчила дев'ятий клас. Вона була неконфліктній, планувала продовжити навчання.

З'ясувалося, що школярка перебувала на обліку в ПНД (психо-неврологічному диспансері - ред.) - у підлітка були виявлені психічні відхилення (вона завдавала собі каліцтва).

З квартири, де жила родині загиблої дівчинки, співробітники правоохоронних органів вилучили особисті щоденники школярка. Повідомляється, що записи мають похмуре зміст, як і її аккаунт в соцмережі, де майже в кожному пості присутній смертельна тематика.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області помер кинутий на підвіконні немовля

Дитину знайшли на підвіконні в приміщенні родового будинку. Новонароджена дівчинка була загорнута в пелюшки і ледве дихала. Медики почали проводити реанімаційні заходи, але врятувати малюка не змогли.

"Дитина померла. Поліцейські встановлюють причини і обставини смерті немовляти. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

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