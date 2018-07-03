"Моя большая ошибка была остаться в этой стране": украинская супермодель гневно высказалась в сторону Украины

Украинская топ-модель сделала громкое заявление

Известная украинская супермодель, вошедшая в ТОП-10 самых успешных женщин мира, Снежана Онопко сделала жесткое заявление по поводу Украины и России, опубликовав новый пост на своей странице в Instagram.

"Вы знаете, я только что посмотрела, что ни один украинский журнал на меня не подписан. Честно, я в шоке! Мне интересно, это бойкот единственной украинской модели, которая имеет кучу обложек Vogue, которая работала со всеми, самыми известными и легендарными фотографами, которая сделала все компании, которую знают в мире, как бы там ни было?" - гневно высказалась знаменитость.

Девушка сообщила, что проживание в Украине стало для нее большой ошибкой, поскольку здесь, по ее словам, не приемлют людей с иными взглядами.

"Моя большая ошибка была остаться жить в этой стране, где люди не терпят людей с другим мнением, с другими взглядами и людей, которые не боятся высказывать своё мнение. Это просто отвратительно, что в моей стране люди настолько завистливые и абсолютно не понятные для меня!" – написала в публикации Снежана.

Также она добавила, что Россия и многие другие страны всю жизнь поддерживали ее намного больше.

"Россия всю жизнь поддерживала меня намного больше, потому что как бы там ни было, они своих ценят и продвигают! Тоже самое Бразилия, Испания, Америка, Британия и многие другие...Я могу сказать только одно: вы претендуете на мировой уровень, но вам до него, как мне пешком до луны!" – сообщила звезда.

В конце модель добавила, что она жалеет, что всю свою жизнь прожила в стране, в которой ее ненавидят.

Пользователи неоднозначно отреагировали на заявление Снежаны. Некоторые негативно восприняли слова супермодели. "Красавица, вперед. Твое место на Чукотке. Мы рады, что ты уезжаешь. Аривидерчи", - написал один из пользователей.

Скриншот комментариев (instagram.com/snejanaonopka15)

Есть те, которые обратили внимание знаменитости на банальный блог. "Да причем тут зависть или бойкот? Просто у вас элементарно неинтересный Инстаграм", - написала подписчица.

Скриншот комментариев (instagram.com/snejanaonopka15)

Другие же решили поддержать модель. Многие возразили, что дело не в стране, а в определенных личностях.

"Ты обалденная. Снежаночка, дело не в стране, дело в конкретных людях, которые имеют отношение к индустрии глянца на Украине", - прокомментировала пользователь.

Скриншот комментариев (instagram.com/snejanaonopka15)

Напомним, известный украинский певец и продюсер Потап заявил о своих политических амбициях.

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