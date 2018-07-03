"Моя велика помилка була залишитися в цій країні": українська супермодель гнівно висловилася в бік України

Українська топ-модель зробила гучну заяву

Відома українська супермодель, яка увійшла в ТОП-10 найуспішніших жінок світу, Сніжана Онопко зробила жорстку заяву з приводу України і Росії, опублікувавши новий пост на своїй сторінці в Instagram.

"Ви знаєте, я тільки що подивилася, що жоден український журнал на мене не підписаний. Чесно, я в шоці! Мені цікаво, це бойкот єдиній українській моделі, яка має купу обкладинок Vogue, яка працювала з усіма найвідомішими і легендарними фотографами, яка зробила всі компанії, яку знають у світі, як би там не було?" - гнівно висловилася знаменитість.

Дівчина повідомила, що проживання в Україні стало для неї великою помилкою, оскільки тут, за її словами, не сприймають людей з іншими поглядами.

"Моя велика помилка була залишитися жити в цій країні, де люди не терплять людей з іншою думкою, з іншими поглядами і людей, які не бояться висловлювати свою думку. Це просто огидно, що в моїй країні люди настільки заздрісні і абсолютно не зрозумілі для мене!" – написала в публікації Сніжана.

Також вона додала, що Росія та багато інших країн все життя підтримували її набагато більше.

"Росія все життя підтримувала мене набагато більше, тому що як би там не було, вони своїх цінують і просувають! Теж саме Бразилія, Іспанія, Америка, Британія та багато інших...Я можу сказати тільки одне: ви претендуєте на світовий рівень, але вам до нього, як мені пішки до місяця!" – повідомила зірка.

В кінці модель додала, що вона шкодує, що все своє життя прожила в країні, в якій її ненавидять.

Користувачі неоднозначно відреагували на заяву Сніжани. Деякі негативно сприйняли слова супермоделі. "Красуня, вперед. Твоє місце на Чукотці. Ми раді, що ти їдеш. Арівідерчі", - написав один з користувачів.

Скріншот коментарів (instagram.com/snejanaonopka15)

Є ті, які звернули увагу знаменитості на банальний блог. "Та причому тут заздрість або бойкот? Просто у вас елементарно нецікавий Instagram", - написала підписниця.

Скріншот коментарів (instagram.com/snejanaonopka15)

Інші ж вирішили підтримати модель. Багато заперечили, що справа не в країні, а в певних особистостях.

"Ти приголомшлива. Сніжаночка, справа не в країні, справа в конкретних людях, які мають відношення до індустрії глянцю на Україні", - прокоментувала користувач.

Скріншот коментарів (instagram.com/snejanaonopka15)

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