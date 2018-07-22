"Можно смотреть и слушать вечно": в сети показали видео исполнения гимна Украины в Москве

Фото: Флаг Украины (president.gov.ua)

Гимн был исполнен перед боем Усика и Гассиева

21 июня состоялся поединок между Александром Усиком и Муратом Гассиевым. Перед началом боя каждый из боксеров исполнил гимн своего государства. Так, украинский национальный гимн прозвучал в стенах СК "Олимпийский" в сердце Москвы. Видео сильного исполнения победоносной песни Украины над Россией в боксе опубликовано в сообществе "Країни іншої не треба" в Facebook.

"Гимн Украины в Московии", — лаконично подписала Онищенко Людмила, опубликовавшая запись.

Скриншоты поста аккаунта facebook.com/groups/onischenko.ludmila

Видео: (facebook.com/groups/onischenko.ludmila)

В комментариях украинцы деляются радостью двойной победы, ведь уже давно украинский гимн не звучал настолько громко в российском государстве.

"Слушаю в четвертый раз. Слов нету. Пробирает все щели души. Слава Украине и ее Герою Усику!", " Немного изменены слова гимна, но главное, что он раздался назло и на зависть всем врагам. Душа танцует, это можно смотреть и слушать вечно!", "Мощно, Красиво! Слава Украине!", "Это было непревзойденно!", "Аж мурашки по коже", "Аж дух захватывает", "Обожаю наш гимн! Почему-то всегда слезы наворачиваются, когда слышу", — пишут пользователи сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/groups/onischenko.ludmila

Многие другие отмечают, что гимн был исковеркан, слова поменяли местами, а само исполнение оставляет желать лучшего.

"И здесь кацапы испортили гимн Украины", "Я также заметила ... и слова немного не так", – пишут в комменатриях.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/groups/onischenko.ludmila

Напомним, что в результате боя однозначную победу одержал украинский боксер, став абсолютным чемпионом по боксу в тяжелом весе, а также обладателем четырех поясов — WBC, WBO, WBA и IBF, а также трофея имени Мухаммеда Али и первым в истории победителем турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).

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Видео: (video.rbc.ua)