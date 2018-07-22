"Можна дивитися і слухати вічно": в мережі показали відео виконання гімну України в Москві

Фото: Прапор України (president.gov.ua)

Гімн був виконаний перед боєм Усика і Гассієва

21 червня відбувся поєдинок між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим. Перед початком бою кожен з боксерів виконав гімн своєї держави. Так, український національний гімн прозвучав у стінах СК "Олімпійський" в серці Москви. Відео сильного виконання переможної пісні України над Росією в боксі опубліковано в співтоваристві "Країни іншої не треба" Facebook.

"Гімн України в Московії", — лаконічно підписала Онищенко Людмила, яка опублікувала запис.

Скріншоти поста облікового запису facebook.com/groups/onischenko.ludmila

Відео: (facebook.com/groups/onischenko.ludmila)

В коментарях українці ться радістю подвійної перемоги, адже вже давно український гімн не звучав настільки голосно в російській державі.

"Слухаю в четвертий раз. Слів немає. Проймає всі щілини душі. Слава Україні і її Героєві Усику!", "Трохи змінені слова гімну, але головне, що він пролунав на зло і на заздрість усім ворогам. Душа танцює, це можна дивитися і слухати вічно!", "Потужно, Красиво! Слава Україні!", "Це було неперевершено!", "Аж мурашки по шкірі", "Аж дух захоплює", "Обожнюю наш гімн! Чомусь завжди сльози навертаються, коли чую", — пишуть користувачі мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/groups/onischenko.ludmila

Багато інших відзначають, що гімн був понівечений, поміняли місцями слова, а саме виконання залишає бажати кращого.

"І тут кацапи зіпсували гімн України", "Я також помітила ... і слова трохи не так", – пишуть у комменатриях.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/groups/onischenko.ludmila

Нагадаємо, що в результаті бою однозначну перемогу здобув український боксер, ставши абсолютним чемпіоном з боксу у важкій вазі, а також володарем чотирьох поясів — WBC, WBO, WBA і IBF, а також трофею імені Мухаммеда Алі і першим в історії переможцем турніру Всесвітньої боксерської суперсерії (World Boxing Super Series).

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Відео: (video.rbc.ua)