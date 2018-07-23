"Можно трындеть на Усика много": украинский волонтер жестко ответил хейтерам боксера

Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Виталий Коршенко напомнил пользователям сети, что Александр Усик поддерживает защитников Украины

Волонтер Виталий Коршенко, который регулярно помогает украинским бойцам, защищающим нашу страну от российского агрессора, дал жесткий ответ юзерам, которые хейтят боксера Александра Усика за его "неоднозначную" позицию по аннексированному Крыму.

"Можно трындеть на Усика много. Но на "нуле" у меня он был и не за*сал", - написал Коршенко в Twitter-аккаунте.

Пост волонтер сопроводил фото 2017 года, на котором боксер запечатлен с украинскими воинами.

Александр Усик на передовой (фото: twitter.com/131ff8aabb2e462)

Скриншот комментариев (twitter.com/131ff8aabb2e462)

Отметим, что Усик, который накануне стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, избив в Москве россиянина Мурата Гассиева, родился в Симферополе. Время от времени он ездит туда к своим родственникам и друзьям.

В январе 2018 года на вопрос журналистов о том, чьим Усик считает Крым, боксер ответил, что он "не попугай, чтобы повторять по сто раз - что, где, когда" и сказал, что успешно представляет Украину во всем мире.

"Флаг поднимается украинский, гимн играет украинский - вот мой ответ вам", - добавил Александр.

Но некоторые пользователи сети восприняли эти слова негативно. Кроме того, у некоторых украинцев вызвало негодование то, что Усик будет боксировать с Гассиевым на территории страны-агрессора.

Скриншот комментариев (twitter.com/131ff8aabb2e462)

Но многие украинцы все же уважают позицию Александра и не сомневаются в его патриотизме.

Кстати, смотрите, как Александра Усика встречали в Киеве.

Видео: РБК-Украина