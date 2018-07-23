"Можна триндіти на Усика багато": український волонтер жорстко відповів хейтерам боксера

Олександр Усик (фото: РБК-Україна)

Віталій Коршенко нагадав користувачам мережі, що Олександр Усик підтримує захисників України

Волонтер Віталій Коршенко, який регулярно допомагає українським бійцям, що захищають нашу країну від російського агресора, дав жорстку відповідь юзерам, які хейтять боксера Олександра Усика за його "неоднозначну" позицію по анексованому Криму.

"Можна триндіти на Усика багато. Але на "нулі" у мене він був і не за*цяв", - написав Коршенко в Twitter-акаунті.

Пост волонтер супроводив фото 2017 року, на якому боксер зображений з українськими воїнами.

Олександр Усик на передовій (фото: twitter.com/131ff8aabb2e462)

Скріншот коментарів (twitter.com/131ff8aabb2e462)

Зазначимо, що Усик, який напередодні став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, побивши в Москві росіянина Мурата Гассієва, народився в Сімферополі. Час від часу він їздить туди до своїх родичів і друзів.

У січні 2018 року на питання журналістів про те, чиїм Усик вважає Крим, боксер відповів, що він "не папуга, щоб повторювати по сто разів - що, де, коли" і сказав, що успішно представляє Україну в усьому світі.

"Піднімається український прапор, гімн грає українська - ось моя відповідь", - додав Олександр.

Але деякі користувачі мережі сприйняли ці слова негативно. Крім того, у деяких українців викликало обурення те, що Усик буде боксувати з Гассієвим на території країни-агресора.

Скріншот коментарів (twitter.com/131ff8aabb2e462)

Але багато українців все ж поважають позицію Олександра і не сумніваються в його патріотизмі.

До речі, дивіться, як Олександра Усика зустрічали в Києві.

Відео: РБК-Україна