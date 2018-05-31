"Мы не должны бояться самостоятельности регионов": Кравчук резко высказался об Украине

По словам экс-президента, Украина почти потеряла территориальную целостность

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук сообщил, что не боится автономии отдельных регионов нашей страны. Об этом он сообщил во время программы "HARD з Влащенко" на телеканале ZIK. Также экс-глава Украины считает, что любая региональная единица страны может поставить вопрос о выходе из Украины.

"Я не боюсь автономии, если она построена на высоких принципах. Если в Конституции Украины указать, что любая региональная единица может поставить вопрос о выходе из Украины, но для этого должна голосовать вся страна, то в этом нет никаких угроз", - сообщил Кравчук на вопрос ведущей о том, что некоторые эксперты уверены, что если бы он в 90-ых не дал Крыму статус автономии, то в 2014 году не произошла бы аннексия полуострова.

По словам экс-политика, если Донбасс хочет независимого статуса, то поддержать или не поддержать это решение должны все области Украины.

"За Украину в случае автономий остается ответственность за ВСУ, оборону, безопасность и международные отношения, и мы не должны этого бояться. Что касается оговорок о том, что так мы потеряем территориальную целостность, разве мы уже ее не потеряли?" - высказался Кравчук.

Видео: Леонид Кравчук (YouTube/Zik)

Как ранее сообщалось, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук рассказал, каким образом Украина сможет вернуть Крым. Об этом он сообщил в интервью изданию "Обозреватель".



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