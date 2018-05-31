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"Ми не повинні боятися самостійності регіонів": Кравчук різко висловився про Україну

STYLERLIFE        31.05.2018 - 13:20
Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)
Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)

За словами екс-президента, Україна майже втратила територіальну цілісність

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук повідомив, що не боїться автономії окремих регіонів нашої країни. Про це він повідомив під час програми "HARD з Влащенко" на телеканалі ZIK. Також екс-глава України вважає, що будь-яка регіональна одиниця країни може поставити питання про вихід з України.

"Я не боюся автономії, якщо вона побудована на високих принципах. Якщо в Конституції України вказати, що будь-яка регіональна одиниця може поставити питання про вихід з України, але для цього повинна голосувати вся країна, то в цьому немає ніяких загроз", - повідомив Кравчук на питання ведучої про те, що деякі експерти впевнені, що якщо б він в 90-их роках не дав Криму статус автономії, то в 2014 році не відбулася б анексія півострова.

За словами екс-політика, якщо Донбас хоче незалежного статусу, то підтримати чи не підтримати це рішення повинні всі області України.

"За Україну у разі автономій залишається відповідальність за ВСУ, оборону, безпеку і міжнародні відносини, і ми не повинні цього боятися. Що стосується застережень про те, що так ми втратимо територіальну цілісність, хіба ми вже її не втратили?" - висловився Кравчук.

Відео: Леонід Кравчук (YouTube/Zik)

Як раніше повідомлялося, перший президент незалежної України Леонід Кравчук розповів, яким чином Україна зможе повернути Крим. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

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