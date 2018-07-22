"Мы едем домой": Усик после боя с Гассиевым держал кулаки в ведре со льдом и благодарил Украину (видео)

Фото: Александр Усик (instagram.com/s_azim_n)

Спортсмен поблагодарил фанатов за поддержку и молитвы

Легендарный украинский боксер Александр Усик после победы над Муратом Гассиевым записал трогательное видеообращение, держа руки в ведре со льдом. Соответствующее видео появилось на странице "UkraineAtamansPro" в Youtube.

"Друзья, всем спасибо за поддержку. Всем спасибо за молитвы. Я видел в интернете очень много слов поддержки, и я чувствовал это в ринге. Всем спасибо! Мы едем домой с Кубком. К двум братикам (титулы WBC и WBO) присоединились еще три братана (титулы WBA, IBF, The Ring)", - сказал он.

Видео: видеообращение Усика к Украине после победы над Гассиевым (Youtube-канал/UkraineAtamansPro)

Следует уточнить, что за 12 раундов украинец выбросил в сторону Гассиева 939 ударов, треть из которых дошла до конечной точки.

Кстати, в ночь на 22 июля состоялся бой между Александром Усиком и Муратом Гассиевым. Победа сделала Александра Усика абсолютным чемпионом по боксу в тяжелом весе, обладателем четырех поясов — WBC, WBO, WBA и IBF, а также трофея имени Мухаммеда Али и первым в истории победителем турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series). Многие известные украинцы и простые зрители ликуют в социальных сетях по поводу победы Украины над Россией в боксе. Styler собрал подборку самых эмоциональных поздравлений Усика от украинских звезд и политиков.

Непредсказуемые и смешные моменты на битвах взглядов (video.rbc.ua)