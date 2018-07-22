"Ми їдемо додому": Усик після бою з Гассієвим тримав кулаки у відрі з льодом й дякував Україні (відео)

Фото: Олександр Усик (instagram.com/ltv7rus)

Спортсмен подякував фанатам за підтримку і молитви

Легендарний український боксер Олександр Усик після перемоги над Муратом Гассієвим записав зворушливе відеозвернення, тримаючи руки у відрі з льодом. Відповідне відео з'явилося на сторінці "UkraineAtamansPro" Youtube.

"Друзі, дякую всім за підтримку. Дякую всім за молитви. Я бачив в інтернеті дуже багато слів, підтримки, і я відчував це на рингу. Всім спасибі! Ми їдемо додому з Кубком. До двох братиків (титули WBC і WBO) приєдналися ще три братани (титули WBA, IBF, The Ring)", - сказав він.

Відео: відеозвернення Усика до України після перемоги над Гассієвим (Youtube-канал/UkraineAtamansPro)

Слід уточнити, що за 12 раундів українець викинув убік Гассієва 939 ударів, третина з яких дійшла до кінцевої точки.

До речі, в ніч на 22 липня відбувся бій між Олександром Усіком і Муратом Гассієвим. Перемога зробила Олександра Усика абсолютним чемпіоном з боксу у важкій вазі, володарем чотирьох поясів — WBC, WBO, WBA і IBF, а також трофею імені Мухаммеда Алі і першим в історії переможцем турніру Всесвітньої боксерської суперсерії (World Boxing Super Series). Багато відомих українців та простих глядачів тріумфують в соціальних мережах з приводу перемоги України над Росією в боксі. Styler зібрав добірку найбільш емоційних привітань Усика від українських зірок та політиків.

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