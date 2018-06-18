"Мы любим украинцев!": украинец побеседовал с президентом Португалии на пляже

Президент Португалии был в одних плавках
Украинец встретил на пляже президента Португалии Марсело Ребелу ди Соза и записал с ним видео, где португальский президент признается в любви к Украине. Видео украинец Вася Барабаненко опубликовал на своей странице в Twitter.
Украинец Вася Барабаненко посетил один из публичных пляжей в Португалии, где встретил отдыхающего президента страны в одних трусах.
"Украинец встретил на пляже президента Португалии. Президента. Встретил. На пляже", - подписал свою видеопубликацию украинец и отмечает, что португальский президент очень прост в общении.
"Всем привет! Это просто невероятно, потому что со мной президент Португалии",- так начинает свое видео Барабаненко.
Украинец встретил на пляже президента Португалии. Президента. Встретил. На пляже pic.twitter.com/sBqJFo2Xms— Вася Барабаненко (@baraban040867) 16 июня 2018 г.
Марсело Ребелу ди Соза согласился пообщаться с украинцем на камеру и сначала он говорил на португальском, а потом на английском языке признался, что любит Украину.
"Мы любим украинцев очень сильно! У вас очень сильное общество", - заявил президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза.
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