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"Мы любим украинцев!": украинец побеседовал с президентом Португалии на пляже

STYLERLIFE        18.06.2018 - 16:18

Президент Португалии был в одних плавках

Украинец встретил на пляже президента Португалии Марсело Ребелу ди Соза и записал с ним видео, где португальский президент признается в любви к Украине. Видео украинец Вася Барабаненко опубликовал на своей странице в Twitter.

Украинец Вася Барабаненко посетил один из публичных пляжей в Португалии, где встретил отдыхающего президента страны в одних трусах.

"Украинец встретил на пляже президента Португалии. Президента. Встретил. На пляже", - подписал свою видеопубликацию украинец и отмечает, что португальский президент очень прост в общении.

"Всем привет! Это просто невероятно, потому что со мной президент Португалии",- так начинает свое видео Барабаненко.

Марсело Ребелу ди Соза согласился пообщаться с украинцем на камеру и сначала он говорил на португальском, а потом на английском языке признался, что любит Украину.

"Мы любим украинцев очень сильно! У вас очень сильное общество", - заявил президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза.

Кстати, Иво Бобул рассказал о президентских планах.

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Теги: португалия, президент, видео
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