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"Ми любимо українців!": українець поговорив з президентом Португалії на пляжі

STYLERLIFE        18.06.2018 - 16:18

Президент Португалії був в одних плавках

Українець зустрів на пляжі президента Португалії Марсело Ребелу ді Соза і записав з ним відео, де португальський президент зізнається в любові до України. Відео українець Вася Барабаненко опублікував на своїй сторінці в Twitter.

Українець Вася Барабаненко відвідав один з публічних пляжів в Португалії, де зустрів відпочиваючого президента країни в одних трусах.

"Українець зустрів на пляжі президента Португалії. Президента. Зустрів. На пляжі", - підписав свою відеопублікацію українець і зазначає, що португальський президент дуже простий у спілкуванні.

"Всім привіт! Це просто неймовірно, тому що зі мною президент Португалії",- так починає своє відео Барабаненко.

Марсело Ребелу ді Соза погодився поспілкуватися з українцем на камеру і спочатку він говорив португальською, а потім англійською мовою зізнався, що любить Україну.

"Ми любимо українців дуже сильно! У вас дуже сильне суспільство", - заявив президент Португалії Марсело Ребелу ді Соза.

До речі, Іво Бобул розповів про президентські плани.

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Теги: португалия, президент, відео
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