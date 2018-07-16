"Мы в путь": Александр Усик выехал в Москву на коне

Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Украинский боксер отправился в Россию

Украинский боксер Александр Усик поехал в Москву, Россия на бой против Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской Суперсерии. На своей странице в Instagram боксер опубликовал видео, в котором катается верхом на коне.

Поединок между чемпионом мира по версии WBO и WBC в первом тяжелом весе украинца Александра Усика и обладателем титулов WBA и IBF Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской Суперсерии должен состояться 21 июля.

Победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира и получит Трофей Мохаммеда Али.

Свое видео, которым Александр Усик ознаменовал свой выезд на Москву, он подписал так:

"Завершен тяжелый и великолепный сбор. Мы в путь. Москва, встречай",- подписал видео Усик.

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 16 Июл 2018 в 5:57 PDT

Кстати, мы недавно писали, что бой Усика и Гассиева может сорваться.

Промоутер Александра Усика Эгис Кимас сообщил, что принимающая сторона не позаботилась о подготовке условий для пребывания украинского боксера на территории Москвы.

В частности, он сказал, что организаторы боя не нашли подходящий отель и охрану, а также не подготовили транспорт для перелета Александра Усика.

"Им нужно со всем разобраться, если они хотят увидеть нас в Москве. Крайний срок – понедельник. В этот день, надеюсь, Александр сядет в самолет", – сказал Климас в интервью.

Видео: STYLER.rbc.ua