"Ми в дорогу": Олександр Усик виїхав до Москви на коні

Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Український боксер відправився в Росію

Український боксер Олександр Усик поїхав до Москви, Росія на бій проти Мурата Гассієва у фіналі Всесвітньої боксерської Суперсерії. На своїй сторінці в Instagram боксер опублікував відео, в якому катається верхи на коні.

Поєдинок між чемпіоном світу за версією WBO і WBC в першій важкій вазі українця Олександра Усика і володарем титулів WBA та IBF Муратом Гассиевым у фіналі Всесвітньої боксерської Суперсерії повинен відбутися 21 липня.

Переможець цього бою стане абсолютним чемпіоном світу і отримає Трофей Мохаммеда Алі.

Своє відео, яким Олександр Усик ознаменував свій виїзд на Москву, він підписав так:

"Завершений важкий та чудовий збір. Ми в дорогу. Москва, зустрічай",- підписав відео Усик.

Публікація від Usyk Aleksandr (@usykaa) 16 Лип 2018 в 5:57 PDT

До речі, ми нещодавно писали, що бій Усика і Гассієва може зірватися.

Промоутер Олександра Усика Егіс Кимас повідомив, що приймаюча сторона не подбала про підготовку умов для перебування українського боксера на території Москви.

Зокрема, він сказав, що організатори бою не знайшли підходящий готель і охорону, а також не підготували транспорт для перельоту Олександра Усика.

"Їм потрібно з усім розібратися, якщо вони хочуть побачити нас в Москві. Крайній термін – понеділок. У цей день, сподіваюся, Олександр сяде в літак", – сказав Климас в інтерв'ю.

Відео: STYLER.rbc.ua