"Мы родились во второй раз": пассажир рассказал о ЧП с самолетом в аэропорту "Киев"

Несколько пассажиров намерены судиться с авиакомпанией

В аэропорту "Киев" им. Сикорского 14 июня самолет авиакомпании Bravo Airways во время приземления выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту самолета, который летел рейсом Анталия-Киев, было 169 пассажиров. В пресс-службе аэропорта сообщили, что никто не пострадал.

В авиакомпании, которая обеспечивала перелет из турецкого курортного города, объяснили, что посадка самолета осуществлялась в тяжелых погодных условиях. Об этом Bravo Airways написали в соцсети Facebook.

О происшествии рассказал один из пассажиров самолета. Житель Тернополя Олег Жинчишин утверждает, что проблемы с самолетом начались еще до посадки, передает ТСН.

По его словам, во время ЧП экипаж куда-то пропал и не объяснял пассажирам правила эвакуации.

"Вчера мы родились во второй раз. Эмоции не передать. Когда ты падаешь и все прощаются друг с другом и ждут своей смерти. Было очень страшно: самолет просто падал над домами... Мы думали - на дороге будет приземляться", - рассказал пассажир.

По его словам, не все аварийные выходы были исправными, что значительно усложнило выход людей из самолета.

"Мы экипажа не видели совсем. Не знаю, где они были. Мы учились самостоятельно все это делать (эвакуироваться, - ред.), потому что с нами такое каждый день не случается. Я сидел у аварийного выхода, его открыли - и все начали выбегать. Но не все аварийные выходы открывались. Напротив сидел мой друг - и не мог его открыть. Пассажиры были заблокированы", - рассказал Олег.

"Я сидел возле левого крыла, и оно все было черным. Оно было, как земля. Но когда мы садились, оно было уже белым. Стюард сказал, что слили топливо, видимо, чтобы меньший взрыв был", - отметил Жинчишин.

Мужчина отметил, что сотрудники аэропорта и компании не смогли оказать должную помощь на территории терминала.

"В аэропорту мы попросили вызвать скорую машину, потому что на борту была беременная женщина и дети. Все были поражены страхом, а никого не было, чтобы успокоить или дать воды. Все вещи остались в самолете и мы не могли пройти контроль, потому что у нас не было ничего с собой", - рассказал он.

Через некоторое время пограничники все-таки пропустили людей.

По словам Олега, в компании не объяснили пассажирам, что случилось с самолетом и не связывались с клиентами после инцидента. В аэропорту за объяснениями посоветовали обращаться к компании-перевозчику.

В издании сообщили, что пассажиры собираются выдвигать иск против компании. Несколько человек написали заявления в полицию.

Скриншот поста (facebook.com/Дубенець_Юрій)

Видео: Приземление самолета в аэропорту (facebook.com/Екатерина_Гончарова)

Скриншот поста (facebook.com/Екатерина_Гончарова)

Скриншот поста (facebook.com/groups/817202291710596)

Ранее очевидцы рассказали подробности ЧП в аэропорту "Киев".

Годовщина катастрофы Ил-76 в Луганске (видео: РБК-Украина)