"Ми народилися вдруге": пасажир розповів про НП з літаком в аеропорту "Київ"

Кілька пасажирів мають намір судитися з авіакомпанією

В аеропорту "Київ" ім. Сікорського 14 червня літак авіакомпанії Bravo Airways під час приземлення викотився за злітно-посадочну смугу. На борту літака, який летів рейсом Анталія-Київ, було 169 пасажирів. У прес-службі аеропорту повідомили, що ніхто не постраждав.

В авіакомпанії, яка забезпечувала переліт з турецького курортного міста, пояснили, що посадка літака здійснювалася у важких погодних умовах. Про це Bravo Airways написали у соцмережі Facebook.

Про подію розповів один з пасажирів літака. Тернополянин Олег Жинчишин стверджує, що проблеми з літаком почалися ще до посадки, передає ТСН.

За його словами, під час НП екіпаж кудись зник і не пояснював пасажирам правила евакуації.

"Вчора ми народилися вдруге. Емоції не передати. Коли ти падаєш і всі прощаються один з одним і чекають своєї смерті. Було дуже страшно: літак просто падав над будинками... Ми думали - на дорозі буде приземлятися", - розповів пасажир.

За його словами, не всі аварійні виходи були справними, що значно ускладнило вихід людей з літака.

"Ми екіпажу не бачили зовсім. Не знаю, де вони були. Ми вчилися самостійно все це робити (евакуюватися, - ред.), тому що з нами таке кожен день не трапляється. Я сидів біля аварійного виходу, його відкрили - і всі почали вибігати. Але не всі аварійні виходи відкривалися. Навпроти сидів мій друг - і не міг його відкрити. Пасажири були заблоковані", - розповів Олег.

"Я сидів біля лівого крила, і воно все було чорним. Воно було, як земля. Але коли ми сідали, воно було вже білим. Стюард сказав, що злили пальне, мабуть, щоб менший вибух був", - зазначив Жинчишин.

Чоловік зазначив, що співробітники аеропорту і компанії не змогли надати належну допомогу на території терміналу.

"В аеропорту ми попросили викликати швидку машину, тому що на борту була вагітна жінка і діти. Всі були вражені страхом, а нікого не було, щоб заспокоїти або дати води. Всі речі залишилися в літаку і ми не могли пройти контроль, тому що у нас не було нічого з собою", - розповів він.

Через деякий час прикордонники все-таки пропустили людей.

За словами Олега, в компанії не пояснили пасажирам, що сталося з літаком і не зв'язувалися з клієнтами після інциденту. В аеропорту порадили звертатися за поясненнями до компанії-перевізника.

У виданні повідомили, що пасажири збираються висувати позов проти компанії. Кілька людей написали заяви в поліцію.

Скріншот поста (facebook.com/Дубенець_Юрій)

Відео: Приземлення літака в аеропорту (facebook.com/Екатерина_Гончарова)

Скріншот поста (facebook.com/Екатерина_Гончарова)

Скріншот поста (facebook.com/groups/817202291710596)

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