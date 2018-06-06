"На кладбище, или в Гаагу": Слава Рабинович рассказал о вероятной судьбе Путина

Блогер считает, что РФ виновата в крушении польского самолета под Смоленском

Российский финансист и блогер Слава Рабинович рассказал, как результаты расследования падения польского самолета под Смоленском повлияют на судьбу Путина. Об этом он сообщил в интервью изданию "Апостроф".

По словам блогера, мотивы для такого преступления, выгодные для РФ, были видны и тогда, и сейчас.

Рабинович обратил внимание, что Польша во времена президенства Леха Качиньского, который погиб в этой авиакатастрофе, занимала достаточно самостоятельную и яркую позицию насчет польско-российских отношений и их истории, а также истории польско-советских отношений, что наносила чрезвычайный ущерб Путину.

"Что касается самого Путина и его ближайшего окружения - организованной преступной группировки, которая захватила власть в России и незаконно удерживает ее, - то совершенно очевидно, что это еще одна причина в огромном ряду других причин, говорящая о невозможности выхода Путина из этого кресла", - говорит блогер.

Он поделился рассуждениями о вероятной судьбе Путина.

"Потому что у него (Путина) только два пути: один путь - из Кремля прямо на кладбище, другой - из Кремля в Гаагу", - сказал Слава.

"Мы можем предполагать, что он будет биться до конца, чтобы из Кремля уехать на кладбище: неизвестно, когда и по какой причине. Но Гааги он пытается избежать", - подытожил блогер.

Ранее Слава Рабинович рассказал, почему Путин поддерживает диктотарские режимы, в том числе и в Сирии.

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