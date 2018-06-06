"На цвинтарі, або в Гаагу": Слава Рабинович розповів про ймовірну долю Путіна

Блогер вважає, що РФ винна в аварії польського літака під Смоленськом

Російський фінансист і блогер Слава Рабинович розповів, як результати розслідування падіння польського літака під Смоленськом вплинуть на долю Путіна. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

За словами блогера, мотиви для такого злочину, вигідні для РФ, було видно і тоді, і зараз.

Рабинович звернув увагу, що Польща за часів президентства Леха Качинського, який загинув у цій авіакатастрофі, займала досить самостійну і яскраву позицію щодо польсько-російських відносин та їх історії, а також історії польсько-радянських відносин, що завдавала надзвичайний збиток Путіну.

"Що стосується самого Путіна і його найближчого оточення - організованого злочинного угрупування, яке захопило владу в Росії і незаконно утримує її, - то абсолютно очевидно, що це ще одна причина у величезному ряду інших причин, що говорить про неможливість виходу Путіна з цього крісла", - каже блогер.

Він поділився міркуваннями про ймовірну долю Путіна.

"Тому що у нього (Путіна) тільки два шляхи: один шлях - з Кремля прямо на кладовищі, інший - з Кремля в Гаагу", - сказав Слава.

"Ми можемо припускати, що він буде битися до кінця, щоб з Кремля поїхати на кладовище: невідомо, коли і з якої причини. Але Гааги він намагається уникнути", - підсумував блогер.

Раніше Слава Рабинович розповів, чому Путін підтримує диктотарскі режими, в тому числі і в Сирії.

Термінова новина за 4 червня